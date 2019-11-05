Юнга «Адмирала Беллинсгаузена»: что значит пересечь океан?

Привет!

Пересечение океана для моряков имеет особое значение. Никогда не знаешь, примет ли тебя океан за своего или припасет для тебя неожиданности, которые не всегда хорошо заканчиваются. Некоторым удавалось пересечь его даже в бочке, хитро используя течения, а другим приходилось искать укрытия от бурь в ближайшем порту.

Последнее бывает, в основном, в тех случаях, когда подготовка к тысячам морских миль минимальна, а предварительная работа проделана не полностью. Парусник «Адмирал Беллинсгаузен» потратил на ремонт и подготовку к переходу две недели в порту Лас-Пальмас. И все это время участники не ходили по борделям и барам, а отремонтировали сломанный генератор, наглотавшийся через кингстон морской воды во время последнего шторма и застопоривший наше энергоснабжение. К счастью, у нас есть и запасной генератор, который мы в критической ситуации сумели моментально запустить, благодаря чему смогли продолжить путь.

Наш основной генератор отработал свои первые 500 часов, т.е. пора было менять топливные и масляные фильтры. Все шло по плану, пока не стали откручивать последний масляный фильтр. Это было в точности по закону Мерфи – последняя попытка всегда получается не так, как мы хотим. Пришлось сломать фильтр и открыть изнутри. Пол в машинном отделении был залит смесью дизеля и масла.

О да, кому еще как не юнге, члену экипажа с самыми тонкими руками, удастся собрать всю эту смесь из самой далекой и узкой мышиной норы? Так я и провел целый день, собирая смесь дизеля и масла с пола машинного отделения, в то время как снаружи светило солнце и было +28 градусов. Пойдешь ли после этого танцевать в клуб, если от тебя за пять миль разит свежим дизелем?

Помимо обслуживания машин, команда тоже нуждалась в заботе и отдыхе. Капитан Меэлис Саарлайд собрал всех в кают-компании и побеседовал с ними. Спрашивал, что хорошо, а на что стоит обратить больше внимания. Если кто-то давно хотел получить от капитана увольнительную в город, теперь появилась возможность. Например, мой сосед по каюте, Венд, предпринял пеший поход на 110 км в горах. Псих! У него не было для этого даже нормальной обуви, но через четыре дня он вернулся с довольной улыбкой и рассказами о своих приключениях.

ФОТО: CJ Kask