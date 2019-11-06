Галерея: яркая старина необычных парижских апартаментов

Пьер Соваж - владелец интерьерного магазина Casa Lopez в Париже и весьма неординарный человек. Это касается в том числе и его жилья. Так, предыдущая квартира дизайнера не устраивала его лишь по той причине, что была построена «всего лишь» чуть более 100 лет назад. Поэтому, как только он нашел роскошные классические апартаменты в доме XVIII века в сердце Парижа, тут же, не раздумывая, перебрался в них. В новом жилье все как он мечтал: грандиозная планировка, высокие потолки, лепнина, и самое главное — дыхание истории.