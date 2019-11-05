В Ласнамяэ построят крупный автомобильный центр

Коммерческое здание MotorCenter будет находиться в бизнес-парке Tähesaju в Ласнамяэ и откроется в декабре 2020 года, передает YIT.

Здание спроектировано как специальный автомобильный комплекс, в котором будут осуществляться торговля и обслуживание транспортных средств, а также разместятся складские и офисные помещения. Все коммерческие площади будут оснащены большими подъемными воротами для въезда машин.

В новом центре планируется построить четыре помещения типа stock-office, из которых 2/3 составят склады, а в оставшейся части будет торговый зал и бытовые помещения.