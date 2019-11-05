Мэрия Таллинна одобрила ограничения на продажу алкоголя в барах

Столичная городская управа одобрила ограничения на продажу алкоголя в барах, ночных клубах и других развлекательных заведениях Таллинна, которые начнут действовать уже с 1 июня 2020 года. Исключением станут отели и казино.
Теперь соответствующее постановление, одобренное 6 ноября, будет передано на утверждение Таллиннскому горсобранию.
В представленном проекте значится, что розничная торговля потребляемым на месте алкоголем, то есть в ресторанах, барах, ночных клубах и пабах Таллинна в будние дни будет запрещена с 2 до 6 часов утра, а в субботу и воскресенье - с 3 до 7 часов утра.
Ограничения не распространяются в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.
Стоит отметить, что ограничения не распространяются на точки продаж алкоголя в зданиях аэропортов и портов, предназначенные исключительно для пассажиров, а также на точки продаж в вестибюле отеля и игорных заведений, утвержденных мэрией Таллинна.
Исключение для аэропорта и порта сделаны по тем причинам, что в этих местах люди покидают административную территорию Таллинна, поэтому потребление алкоголя не сказывается на общественном городском пространстве.