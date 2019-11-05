Таллинн вводит новые ограничения на продажу алкоголя

Таллинская городская управа представила городскому собранию проект постановления, согласно которому с 1 июня будущего года вступают в силу ограничения на употребление алкоголя в развлекательных учреждениях столицы, за исключением казино, учреждений гостиничного типа, зданий аэропорта и порта, передает Раэпресс.
Как пояснил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, введение ограничений вызвано необходимостью улучшения в городе общественного порядка, благоустройства и укрепления здоровья населения. "Мы хотим изменить и направить ценностные представления молодежи, обеспечить неприкосновенность домашнего очага горожан и сбалансировать права и интересы различных лиц и групп интересов, а также сохранить ценность Таллинна как объекта туризма", - отметил Рийсалу.
Рийсалу сообщил, что подготовке проекта постановления предшествовал основательный анализ, в процесс которого были вовлечены представители групп с различными интересами. Город вообще стремится вовлечь как можно больше жителей в обсуждение и решение самых насущных для Таллинна проблем, а необходимость пересмотра условий торговли алкоголем была продиктована еще и в значительной степени ситуацией, в которую попали жители Старого города.
Существующие регуляции оказались недостаточными для обуздания круглосуточно торгующих алкоголем развлекательного характера заведений, от чего страдали живущие в непосредственной близости от баров горожане, а также обитатели близлежащих гостиниц. Однако проблема только Старым городом или центром города не ограничивалась, она проявлялась и в Ласнамяэ, и в Мустамяэ, и в Пыхья-Таллинне. Если исходить из суммарного количества мест, торгующих алкоголем на распив, - а их около 1800, - то ограничения коснутся примерно 8% из них.
Согласно проекту постановления, с 1 июня будущего года запрещается розничная торговля алкогольными напитками в ночи на рабочие дни с 2 до 6 часов, а в ночи на субботу и воскресенье - с 3 до 7 часов. Ограничения не касаются ночей на 1 января, 25 февраля и 24 июня. Ограничения не действуют в зданиях, открытых для международного движения аэропортов и портов в местах, предназначенных для обслуживания исключительно пассажиров, в торговых точках в фойе гостиничных учреждений и в помещениях для размещения гостей, а также в торговых точках игровых заведений, действующих на основе полученного в соответствии с Законом об азартных играх согласия Таллинской городской управы на деятельность.