Таллинн вводит новые ограничения на продажу алкоголя

Как пояснил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, введение ограничений вызвано необходимостью улучшения в городе общественного порядка, благоустройства и укрепления здоровья населения. "Мы хотим изменить и направить ценностные представления молодежи, обеспечить неприкосновенность домашнего очага горожан и сбалансировать права и интересы различных лиц и групп интересов, а также сохранить ценность Таллинна как объекта туризма", - отметил Рийсалу.

Рийсалу сообщил, что подготовке проекта постановления предшествовал основательный анализ, в процесс которого были вовлечены представители групп с различными интересами. Город вообще стремится вовлечь как можно больше жителей в обсуждение и решение самых насущных для Таллинна проблем, а необходимость пересмотра условий торговли алкоголем была продиктована еще и в значительной степени ситуацией, в которую попали жители Старого города.

Существующие регуляции оказались недостаточными для обуздания круглосуточно торгующих алкоголем развлекательного характера заведений, от чего страдали живущие в непосредственной близости от баров горожане, а также обитатели близлежащих гостиниц. Однако проблема только Старым городом или центром города не ограничивалась, она проявлялась и в Ласнамяэ, и в Мустамяэ, и в Пыхья-Таллинне. Если исходить из суммарного количества мест, торгующих алкоголем на распив, - а их около 1800, - то ограничения коснутся примерно 8% из них.