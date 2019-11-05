Вт, 5.11.2019
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Власти Таллинна решили, как ограничат продажу алкоголя в развлекательных заведениях

Алкоголь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Горсобрание Таллинна планирует в среду, 6 ноября, утвердить ограничения на продажу алкоголя в развлекательных заведениях, которые начнут действовать уже с 1 июня 2020 года. Исключением станут отели и казино. 

В представленном городскому советe проекте значится, что розничная торговля потребляемым на месте алкоголем, то есть в ресторанах, барах, ночных клубах и пабах Таллинна в будние дни будет запрещена с 2 до 6 часов утра, а в субботу и воскресенье - с 3 до 7 часов утра.

Ограничения не распространяются в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.

Стоит отметить, что ограничения не распространяются на точки продаж алкоголя в зданиях аэропортов и портов, предназначенные исключительно для пассажиров, а также на точки продаж в вестибюле отеля и игорных заведений, утвержденных мэрией Таллинна.

Исключение для аэропорта и порта сделаны по тем причинам, что в этих местах люди покидают административную территорию Таллинна, поэтому потребление алкоголя не сказывается на общественном городском пространстве.

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