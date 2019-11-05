Шпион. ФОТО: Oliver Nowak / PantherMedia / Scanpix

В ноябре исполняется сто лет самой засекреченной спецслужбе Великобритании - Центру правительственной связи (более известен по аббревиатуре GCHQ).

То, что сейчас происходит внутри Центра, составляет государственную тайну. Но в честь юбилея в GCHQ раскрыли некоторые подробности прошлых операций.

Би-би-си рассказывает о тех из них, что имели отношение к Советскому Союзу.

В погоне за призраком коммунизма

Уже с момента создания прообраза GCHQ - Государственной школы кодирования и шифрования - одной из основных задач центра был перехват сообщений Советского Союза. Лондон интересовало то, как СССР поддерживает рабочее движение в Британии и других странах Европы.

Успешно взломать советскую систему шифрования сообщений того времени британцам помогли беглые российские офицеры-белогвардейцы.

В СССР лишь немного усовершенствовали систему кодирования сообщений, использовавшуюся еще в царской России.

Однажды взломав код в начале 1920-х годов, британские специалисты в течение нескольких лет успешно читали большинство перехватываемых советских сообщений - например, депеши, отсылавшиеся из советской компании «Аркос».

Под этой аббревиатурой в Британии работал офис Всероссийского кооперативного акционерного общества. Первые перехваты сообщений показали, что советские шпионы под прикрытием работы на «Аркос» собирали и переправляли в Москву разведданные.

В 1927 году в офис «Аркоса» пришла с обыском британская полиция и нашла в помещении секретные документы и копировальное оборудование. Инцидент привел к политическому скандалу и разрыву советско-британских отношений.

В Москве довольно скоро поняли причину провала. Вскоре советские шпионы и дипломаты стали использовать одноразовые шифры для передачи важных сообщений в Москву. Взломать такую кодировку было практически невозможно.

Зато с 1930 года британские шифровальщики смогли взломать систему обмена сообщений Коминтерна, который нередко использовался Москвой для установления своих агентурных сетей.

Информация о том, как долго британские власти могли следить за Коминтерном и в какой степени, до сих пор засекречены.

Сам Коминтерн был официально распущен Сталиным в 1943 году. В книгах по официальной истории британской разведки говорится, что британские шифровальщики прекратили всю работу по взлому советских кодов в 1941 году. Но в мемуарах офицера разведки Роберта Сесила рассказывается о перехвате и дешифровке инструкции Кремля «Для партизанских групп и коммунистических движений сопротивления», отправленной во время Второй мировой войны.

Помощь бывшему врагу

Во время Второй мировой войны британские шифровальщики часто помогали советским военным в борьбе против Гитлера.

Лучшие специалисты по шифрованию в НКВД серьезно пострадали от сталинских репрессий 1930-х годов. Обновленный коллектив едва справлялся с задачами, которые ставила перед СССР война.

Более того, советские разработки в области дешифрования в начале 1940-х годов уступали западным достижениям в этой области. В итоге при планировании ряда операций Сталин был вынужден полагаться на сведения, получаемые от британского правительства. К этому добавлялась секретная информация, добытая тайными советскими агентами, внедренными в британскую разведку.

Например, Ким Филби передал в Москву информацию о планах германского командования по подготовке и проведению летом 1943 года стратегической операции «Цитадель». Эти данные помогли СССР выиграть битву на Курской дуге. И именно эти материалы Филби считал своим главным достижением за долгие годы работы на советскую разведку.

В GCHQ любят повторять, что достижения Алана Тюринга по взлому немецкой шифровальной машины «Энигма» приблизили окончание войны на два, а то и на четыре года.

Специалисты по истории спецслужб отдают должное успехам британских шифровальщиков по разгадке немецких кодов, но отмечают, что разведданные, добытые командой Тюринга, были лишь одной из причин успеха союзников.

Вопреки распространенному мнению, данные, добытые путем успешного дешифрования вражеских сообщений, часто неверно истолковывались.

Секретная информация сама по себе редко гарантирует победу в том или ином сражении. Не менее важную роль в конечном успехе операции имеет грамотное применение технологий, ресурсов и подразделений, находящихся на передовой.

Снова враги

Конец Второй мировой войны привел к переменам в отношениях между Британией и СССР и по сути положил конец сотрудничеству британской и советской разведок.

Сообщения о перехвате и дешифровке советских секретных донесений вновь появляются в архивах в 1945 году.

Эту работу британцы теперь вели в сотрудничестве с США.

Первый успех пришел быстро. Весной 1945 года британцы вывезли из Германии семитонную вычислительную машину, которую нацисты использовали для взлома перехваченных сообщений высшего советского командования.

К удивлению британцев, когда они вновь собрали машину, та снова стала успешно декодировать секретную переписку советских военных. Это дало возможность получать информацию о перемещении и численности советских войск в Европе.

Интересно, что захваченная в Германии вычислительная машина позволяла читать не только советские шифры, но и секретные сообщения по меньшей мере 35 стран, включая Францию, Италию, Японию, Швейцарию и Ирландию.

Уже в 1946 году удалось взломать систему советских машинных шифров, которая использовалась советскими сухопутными войсками, военно-воздушными силами и военно-морским флотом.

Таких успехов британским и американским дешифровщикам удалось достичь по ряду причин.

Система одноразовых шифров, которую в СССР использовали с 1930-х годов, теоретически считается недоступной для взлома. Но на практике шифр можно взломать, если цифры одноразового ключ-кода не вполне случайны или используются повторно.

В 1942 году в НКВД по неизвестной причине сделали ошибку и составили книгу одноразовых ключей, в которой встречались повторы. Этим изъяном и пользовались британские дешифровщики.

Однако этот ручеек информации пересох 29 октября 1948 года. В этот день, который в GCHQ прозвали «черной пятницей», все шифры и коммуникационные процедуры стран Варшавского договора были изменены. Видимо в Москве прислушались к сообщениям советских агентов Кима Филби и Уильма Вейсбанда. Они неоднократно докладывали, что многие советские секретные депеши были перехвачены и прочитаны.

После «черной пятницы» британским шифровальщикам уже не удавалось достичь прежних высот.

Специалисты смогли взломать несколько кодов для прочтения советских сообщений с низким уровнем секретности. GCHQ предоставлял до 90% разведданных о СССР. Но, судя по рассекреченным архивным данным, британцам уже не удавалось вскрыть систему кодировки донесений для высшего советского партийного или военного руководства.

По-прежнему самая секретная

Сейчас GCHQ остается самым секретным агентством Великобритании.

Само имя этой спецслужбы было впервые обнародовано лишь в 1982 году.

Сейчас GCHQ насчитывает около 6000 сотрудников и поглощает наибольшую часть бюджета разведки.

Гораздо чаще в центре внимания публики оказываются МИ-6 (служба внешней разведки) и МИ-5 (контрразведка). Но в реальности именно GCHQ обеспечивает сбор большей части разведывательной информации для правительства Великобритании.

В Центре перехватывают и обрабатывают радиоэлектронные сигналы, включая телефонные звонки и интернет-трафик.