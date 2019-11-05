Вт, 5.11.2019
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  • Находящаяся под следствием судья ходатайствует о неоплачиваемом отпуске

Находящаяся под следствием судья ходатайствует о неоплачиваемом отпуске

Молоток судьи. Иллюстративное фото.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA /

Судья Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк, которой в конце прошлой недели было предъявлено подозрение  в получении взяток, ходатайствовала о неоплачиваемом отпуске в течение ожидаемой продолжительности ее дела, то есть одного года, передает Postimees.

Президиум Тартуского уездного суда обсудил дело во вторник и счел, что ходатайство Вавренюк можно удовлетворить, однако постановление еще должен утвердить председатель Госсуда Виллу Кыве, который получит его в ближайшие дни.

В прошлый четверг судье Вавренюк было предъявлено подозрение в вымогательстве взятки и в неоднократном взяточничестве, в представлении заведомо ложных показаний и в незаконной передаче личных данных. Наряду с Вавренюк, в рамках уголовного расследования подозреваемыми объявлены еще три человека, двоим из них предъявлены подозрения в даче взятки и еще одному — в представлении заведомо ложных данных.

В прошлый четверг сотрудники Полиции безопасности в рамках уголовного дела обыскали находящееся в Таллинне адвокатское бюро Olev Kuklase & Partnerid и предъявили присяжному адвокату Олеву Куклане подозрение в даче взятки.

С целью обеспечить конфиденциальность клиентов адвокатского бюро прокуратура попросила бюро добровольно предоставить необходимые сведения, но бюро отказалось от сотрудничества. Тогда было решено провести обыск.

Государственный прокурор Таави Перн не ходатайствовал о взятии под стражу подозреваемых, так как не видел в их случае опасности совершения новых преступления или уклонения от следствия, все подозреваемые были освобождены после первичных процессуальных актов.

Уголовное дело по данному случаю расследует полиция безопасности, руководит расследованием Государственная прокуратура.

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