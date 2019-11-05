Находящаяся под следствием судья ходатайствует о неоплачиваемом отпуске

Судья Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк, которой в конце прошлой недели было предъявлено подозрение в получении взяток, ходатайствовала о неоплачиваемом отпуске в течение ожидаемой продолжительности ее дела, то есть одного года, передает Postimees.
Президиум Тартуского уездного суда обсудил дело во вторник и счел, что ходатайство Вавренюк можно удовлетворить, однако постановление еще должен утвердить председатель Госсуда Виллу Кыве, который получит его в ближайшие дни.
В прошлый четверг судье Вавренюк было предъявлено подозрение в вымогательстве взятки и в неоднократном взяточничестве, в представлении заведомо ложных показаний и в незаконной передаче личных данных. Наряду с Вавренюк, в рамках уголовного расследования подозреваемыми объявлены еще три человека, двоим из них предъявлены подозрения в даче взятки и еще одному — в представлении заведомо ложных данных.
В прошлый четверг сотрудники Полиции безопасности в рамках уголовного дела обыскали находящееся в Таллинне адвокатское бюро Olev Kuklase & Partnerid и предъявили присяжному адвокату Олеву Куклане подозрение в даче взятки.
С целью обеспечить конфиденциальность клиентов адвокатского бюро прокуратура попросила бюро добровольно предоставить необходимые сведения, но бюро отказалось от сотрудничества. Тогда было решено провести обыск.
Государственный прокурор Таави Перн не ходатайствовал о взятии под стражу подозреваемых, так как не видел в их случае опасности совершения новых преступления или уклонения от следствия, все подозреваемые были освобождены после первичных процессуальных актов.
Уголовное дело по данному случаю расследует полиция безопасности, руководит расследованием Государственная прокуратура.