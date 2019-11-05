Названа страна с самым свободным интернетом в мире. Результат Эстонии приятно удивляет

Во всем мире власти "все чаще применяют технологии как инструмент цифрового авторитаризма, используя социальные сети для манипулирования выборами и контроля за своими гражданами", - говорится в докладе Freedom House, опубликованном во вторник, 5 ноября.

С июня 2018 года ухудшение интернет-свободы зафиксировано в 33 из 65 стран, указывают эксперты. При этом не менее чем в 40 странах органы власти внедрили передовые программы мониторинга социальных сетей для распознавания отношений между пользователями и интерпретации их постов.

Самым крупным нарушителем свободы в интернете четвертый год подряд остается Китай (10 баллов из 100). "Цензура достигла беспрецедентных масштабов", так как власти усилили контроль в преддверии 30-летней годовщины разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь, а также в связи с антиправительственными протестами в Гонконге, отмечается в докладе.

Лидер рейтинга - Исландия (95 баллов), где права интернет-пользователей находятся под сильной защитой и с июня 2018 года не было заведено ни одного дела в связи с онлайн-публикациями. В первую пятерку попали также Эстония (2-е место, 94) и Германия (4-е место, 80). Топ-10 замыкают Армения (76) и Грузия (75).

Россия набрала 31 балл и заняла 51-ю строчку в общем рейтинге и последнюю - среди стран Европы. В РФ продолжает ухудшаться уровень свободы в интернете, отмечают эксперты. Они напоминают, в частности, об отключении интернета в Ингушетии во время массовых протестов и о принятии законов о суверенном интернете и об оскорблении власти в Сети.