Любовь жителя Эстонии к литературе обернулась проблемами на границе

Житель Эстонии покидал территорию России с целым багажником книг. В ассортименте любителя литературы были детективы, книги о философии, учебники, научно-популярные издания и даже пособие для любителей вязания крючком. В общей сложности в фонде этой библиотеки на колесах оказалось около 300 книг, передает Северо-Западное таможенное управление.
Мужчина в ходе проведения устного опроса рассказал инспектору таможенного поста МАПП Ивангород о том, что он перемещает книги и косметическую продукцию для личного использования.
Его доводы оказались неубедительными, поскольку количество перемещаемого товара вызывало сомнение в использовании его в личных целях. Перемещаемый груз необходимо было задекларировать в установленной форме. По данному факту Кингисеппской таможней назначена товароведческая экспертиза и проводятся процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств административного правонарушения.