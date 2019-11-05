Любовь жителя Эстонии к литературе обернулась проблемами на границе

Житель Эстонии покидал территорию России с целым багажником книг. В ассортименте любителя литературы были детективы, книги о философии, учебники, научно-популярные издания и даже пособие для любителей вязания крючком. В общей сложности в фонде этой библиотеки на колесах оказалось около 300 книг, передает Северо-Западное таможенное управление.