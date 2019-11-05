Вт, 5.11.2019
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Любовь жителя Эстонии к литературе обернулась проблемами на границе

Эстонско-российская граница. Иллюстративное фото.

ФОТО: Алексей Старков

Житель Эстонии покидал территорию России с целым багажником книг. В ассортименте любителя литературы были детективы, книги о философии, учебники, научно-популярные издания и даже пособие для любителей вязания крючком. В общей сложности  в фонде этой библиотеки на колесах оказалось около 300 книг, передает Северо-Западное таможенное управление.

Мужчина в ходе проведения устного опроса рассказал инспектору таможенного поста МАПП Ивангород о том, что он перемещает книги и косметическую продукцию для личного использования.

Его доводы оказались неубедительными, поскольку количество перемещаемого товара вызывало сомнение в использовании его в личных целях. Перемещаемый груз необходимо было задекларировать  в установленной форме. По данному факту Кингисеппской таможней назначена товароведческая экспертиза и проводятся процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств  административного правонарушения.  

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