На подстанции в Выру во время шторма могли сыграть роль допущенные при строительстве ошибки

Во время недавнего шторма поспособствовать тому, что Выру остался без электроэнергии, могли недочеты, допущенные при строительстве местной подстанции, сказал глава отдела администрирования электрической сети Elering Март Ландсберг в передаче Suud puhtaks, передает Postimees.
На этот раз в передаче шла речь о серьезных проблемах, возникших во время недавнего шторма, и способах их предотвращения.
Ведущий передачи Урмас Вайно в том числе спросил, есть ли в Эстонии еще такие подстанции, как в Выру, где сорванная во время шторма крыша может оставить без электроэнергии целый город. Март Ландсберг ответил, что надеется, что другие подстанции более устойчивы к шторму.
В настоящее время Elering проводится экспертиза, в ходе которой, среди прочего, выяснится, как была построена подстанция Выру. «Насколько нам известно, проект был разработан с учетом всех требований. В то же время есть некоторые сомнения, что это изменилось во время строительства», - сказал Ландсберг.
Гость передачи признал, что вина также лежит на надзоре хозяина и Elering, которые не заметили ошибок в процессе строительства.