Вт, 5.11.2019
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  • На подстанции в Выру во время шторма могли сыграть роль допущенные при строительстве ошибки

На подстанции в Выру во время шторма могли сыграть роль допущенные при строительстве ошибки

Выруская подстанция после шторма.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Во время недавнего шторма поспособствовать тому, что Выру остался без электроэнергии, могли недочеты, допущенные при строительстве местной подстанции, сказал глава отдела администрирования электрической сети Elering Март Ландсберг в передаче Suud puhtaks, передает Postimees.

На этот раз в передаче шла речь о серьезных проблемах, возникших во время недавнего шторма, и способах их предотвращения.

Ведущий передачи Урмас Вайно в том числе спросил, есть ли в Эстонии еще такие подстанции, как в Выру, где сорванная во время шторма крыша может оставить без электроэнергии целый город. Март Ландсберг ответил, что надеется, что другие подстанции более устойчивы к шторму.

В настоящее время Elering проводится экспертиза, в ходе которой, среди прочего, выяснится, как была построена подстанция Выру. «Насколько нам известно, проект был разработан с учетом всех требований. В то же время есть некоторые сомнения, что это изменилось во время строительства», - сказал Ландсберг.

Гость передачи признал, что вина также лежит на надзоре хозяина и Elering, которые не заметили ошибок в процессе строительства.

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