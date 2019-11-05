На подстанции в Выру во время шторма могли сыграть роль допущенные при строительстве ошибки

На этот раз в передаче шла речь о серьезных проблемах, возникших во время недавнего шторма, и способах их предотвращения.

Ведущий передачи Урмас Вайно в том числе спросил, есть ли в Эстонии еще такие подстанции, как в Выру, где сорванная во время шторма крыша может оставить без электроэнергии целый город. Март Ландсберг ответил, что надеется, что другие подстанции более устойчивы к шторму.

В настоящее время Elering проводится экспертиза, в ходе которой, среди прочего, выяснится, как была построена подстанция Выру. «Насколько нам известно, проект был разработан с учетом всех требований. В то же время есть некоторые сомнения, что это изменилось во время строительства», - сказал Ландсберг.