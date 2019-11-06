В связи с выпавшим снегом полиция советует водителям быть крайне осторожными

Водителям, которые не сменили летнюю резину на зимнюю, рекомендуют отложить поездку и при первой возможности переобуть свой автомобиль.

В среду рано утром покрытие основных и крупных второстепенных автотрасс Эстонии было по большей части сухим, на юге страны - мокрым от соли, а на юго-востоке на дорогах между колеями встречалась снежная каша. Температуры воздуха и дорожной поверхности повсеместно были в районе нуля.