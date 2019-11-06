Ср, 6.11.2019
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  • В связи с выпавшим снегом полиция советует водителям быть крайне осторожными

В связи с выпавшим снегом полиция советует водителям быть крайне осторожными

Õhtul ja öösel on teedel libeduseoht.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Лыунаская префектура призывает водителей в Южной Эстонии проявлять повышенную осторожность, поскольку из-за выпавшего минувшей ночью снега и минусовой температуры воздуха дорожные условия в регионе ухудшились, пишет Rus.ERR.

Участникам движения советуют выбирать соответствующую скорость и стиль езды. 

Водителям, которые не сменили летнюю резину на зимнюю, рекомендуют отложить поездку и при первой возможности переобуть свой автомобиль. 

В среду рано утром покрытие основных и крупных второстепенных автотрасс Эстонии было по большей части сухим, на юге страны - мокрым от соли, а на юго-востоке на дорогах между колеями встречалась снежная каша. Температуры воздуха и дорожной поверхности повсеместно были в районе нуля.

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