Ср, 6.11.2019
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В Таллинне автобус сбил пешехода

kiirabi.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Во вторник, 5 ноября, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 11.12 на перекрестке Пярнуского шоссе и бульвара Эстония. По предварительным данным, 45-летняя женщина бегом пересекала проезжую часть в непосредственной близости от регулируемого пешеходного пешехода на запрещающий сигнал светофоре и была сбита автобусом Iveco, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

Пострадавшую доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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