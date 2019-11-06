В Таллинне автобус сбил пешехода

Инцидент имел место около 11.12 на перекрестке Пярнуского шоссе и бульвара Эстония. По предварительным данным, 45-летняя женщина бегом пересекала проезжую часть в непосредственной близости от регулируемого пешеходного пешехода на запрещающий сигнал светофоре и была сбита автобусом Iveco, за рулем которого находился 59-летний мужчина.