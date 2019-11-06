США объявили о намерении РФ, КНР и Ирана повлиять на выборы 2020 годам

Россия, Китай, Иран и другие недружественные иностранные субъекты попытаются вмешаться в избирательный процесс или повлиять на предпочтения избирателей в США во время президентских выборов 2020 года. Об этом говорится в совместном заявлении глав министерства юстиции, министерства обороны, министерства национальной безопасности, директора Национальной разведки, ФБР, АНБ и Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры, опубликованном Пентагоном во вторник, 5 ноября.

"Неприятели хотят подорвать наши демократические институты, повлиять на общественные настроения и политику правительства", - сказано в документе. Чтобы воспрепятствовать этому и своевременно выявить угрозы, правительство США сотрудничает со всеми 50 штатами, местными отделениями избирательных органов и партнерами в частном секторе, сообщают авторы документа.

Каких попыток повлиять на выборы ожидают спецслужбы США

По данным правительства и американских спецслужб, враги попытаются достигнуть своих целей с помощью разнообразных средств, включая кампании в социальных СМИ, операции по дезинформации или разрушительные кибератаки на федеральную и локальную избирательную инфраструктуру.

Как указывается в заявлении, на данный момент в США нет признаков взлома или разрушения избирательной инфраструктуры, которые позволили бы посторонним силам воспрепятствовать проведению голосования, повлиять на его итоги или помешать подсчету голосов, однако внимательное отслеживание возможных угроз продолжается.