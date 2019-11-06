Ср, 6.11.2019
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Волжское дерби окончилось трагедией

"Самара Аренa"

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

На "Самара Арене" прошедший матч между местными "Крыльями" и казанским "Рубином" был омрачен дракой фанатов команд и смертью одного из стюардов, обсуживающих матч.

Как сообщили Sgpress.ru представители ФГУП «Спорт-Ин», примерно через 50 минут после окончания игры, когда стадион был практически пуст, медикам поступило сообщение о том, что 55-летний стюард Михаил Орлов потерял сознание.

Сотрудники скорой помощи, проводящие медицинское сопровождение матча, оперативно прибыли к пострадавшему и зафиксировали у него остановку сердца. Врачам не удалось реанимировать мужчину, он скончался.

Напомним, что в середине второго тайма матча «Крылья Советов» — «Рубин» произошел конфликт между болельщиками. В драке участвовало несколько десятков человек. Комиссия премьер-лиги проводит проверку по факту инцидента на матче в Самаре. Смерть стюарда и драку фанатов никак не связывают.

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