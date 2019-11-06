Волжское дерби окончилось трагедией

Как сообщили Sgpress.ru представители ФГУП «Спорт-Ин», примерно через 50 минут после окончания игры, когда стадион был практически пуст, медикам поступило сообщение о том, что 55-летний стюард Михаил Орлов потерял сознание.

Сотрудники скорой помощи, проводящие медицинское сопровождение матча, оперативно прибыли к пострадавшему и зафиксировали у него остановку сердца. Врачам не удалось реанимировать мужчину, он скончался.