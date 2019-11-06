Волжское дерби окончилось трагедией

На "Самара Арене" прошедший матч между местными "Крыльями" и казанским "Рубином" был омрачен дракой фанатов команд и смертью одного из стюардов, обсуживающих матч.
Как сообщили Sgpress.ru представители ФГУП «Спорт-Ин», примерно через 50 минут после окончания игры, когда стадион был практически пуст, медикам поступило сообщение о том, что 55-летний стюард Михаил Орлов потерял сознание.
Сотрудники скорой помощи, проводящие медицинское сопровождение матча, оперативно прибыли к пострадавшему и зафиксировали у него остановку сердца. Врачам не удалось реанимировать мужчину, он скончался.
Напомним, что в середине второго тайма матча «Крылья Советов» — «Рубин» произошел конфликт между болельщиками. В драке участвовало несколько десятков человек. Комиссия премьер-лиги проводит проверку по факту инцидента на матче в Самаре. Смерть стюарда и драку фанатов никак не связывают.