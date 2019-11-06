Пенсионная реформа обернется огромными расходами для Налогово-таможенного департамента

«Ознакомившись с законопроектом и пояснительными записками, хотелось бы отметить, что для реализации предлагаемых к закону поправок налоговому департаменту придется потратить большие денежные суммы на развитие имеющихся инфосистем. По предварительным данным, потребуется до трех миллионов евро», - говорится в сообщении департамента Министерству финансов.

Также налоговики призывают авторов реформы внести ясность, как будет меняться налогообложение пенсионного инвестиционного счета в случае смены резидентом места жительства. Для нерезидентов также необходимо создать возможность не присоединяться к второй пенсионной ступени, сообщив об этом держателю реестра.

В августе правительство одобрило предложения министра финансов по реформе второй пенсионной ступени. В качестве самого значительного изменения реформа влечет за собой большую свободу выбора в принятии решений относительно будущей пенсии. Можно будет продолжить по-прежнему копить во вторую ступень, можно перестать вносить деньги, но оставить собранную ранее сумму до пенсии, а можно будет также завершить платежи и забрать собранные деньги. Изменения дают возможность начать собирать средства в подходящий каждому момент, а также выйти из второй ступени и использовать собранные деньги.

Со вступлением реформы в силу присоединение ко второй пенсионной ступени и выход из нее станут добровольными для всех – для этого нужно будет подать соответствующее заявление в пенсионный центр или банк. Выплаты во вторую ступень можно будет остановить, оставив собранные средства в пенсионном фонде, где их продолжат инвестировать. Также выплаты можно будет прекратить, забрав из пенсионного фонда и собранные средства. Тем, кто хочет сам заняться инвестированием своих пенсионных накоплений, предоставят возможность перевести средства второй ступени на личный инвестиционный счет.

За один раз из второй ступени будут выплачивать до 10 000 евро собранных средств (окончательная сумма будет утверждена на кабинетном совещании правительства 12 сентября после дополнительного анализа Министерства финансов), более крупные суммы будут выплачиваться тремя частями. С выплат необходимо будет заплатить подоходный налог. Средства будут выплачиваться в течение года, в дни, когда можно сменить пенсионный фонд.

У лиц, покинувших вторую ступень, по прошествии десяти лет появится возможность вновь к ней присоединиться. У тех, кто вновь присоединится ко второй пенсионной ступени, десять лет спустя опять появится возможность забрать свои деньги и покинуть вторую ступень. Эти люди в будущем будут получать пенсию только из первой ступени или, если они к ней присоединились, то и из третьей ступени. Ко второй ступени они больше не смогут присоединиться.

Люди, родившиеся в 1982 году и ранее, которые лишь теперь присоединятся ко второй пенсионной ступени, смогут первый раз изъять накопленные средства через десять лет после присоединения.

Если человек имеет накопления во второй ступени, то по достижении пенсионного возраста он сможет решить: использовать эти средства в качестве пожизненной надбавки в пенсии, в течение определенного периода или получить их разом.