В Лиге чемпионов прошел драматичнейший вечер

"Барселона" провалила матч со скромной по европейским меркам пражской "Славией". Команда Эрнесто Вальверде все 90 минут пыталась взломать оборону чехов, но пражский "автобус", припаркованный у ворот "Славии", "Барселоне" сдвинуть так и не удалось, ничья 0:0.

"Дортмундская "Боруссия" совершила удивительный камбэк в матче с миланским "Интером": немцы проигрывали 0:2 к 51-й минуте, но дубль Хакими и гол Юлиана Брандта позволили хозяевам победить 3:2. Тренер "Интера" Антонио Конте был очень недоволен результатом и действиями команды в матче: «В Барселоне случилось то же самое. На самом деле, тут вышло еще хуже, поскольку у нас было преимущество в два мяча. Это расстраивает, но что я могу сказать? Мне говорят, что я должен больше улыбаться на телевидении. Я все время должен говорить одно и то же про прогресс, про необходимость идти шаг за шагом, так что просто спросите у меня что-нибудь и я отвечу. Не хочется даже говорить про второй тайм, слишком много оправданий, я не хочу создавать еще. Надеюсь, этот матч разъяснит ситуацию тем, кто в этом нуждается. Парни носились на скорости 100 км/ч, я могу лишь поблагодарить их за все, что они делали. Большего они дать не могли.

Это поражение выводит меня из себя, надеюсь, что и моих игроков тоже. Мы можем лишь работать, этим мы и занимаемся. Я просто устал все время повторять одно и тоже, надеюсь, директор выйдет сюда и что-то скажет вместо меня. Меня не волнует, что будет в январе или феврале. Мы должны были спланировать сезон гораздо, гораздо лучше. Доказали, что можем доставить проблемы любому, если находимся в форме, но у нас есть футболисты, которые играют без перерыва. Я уже устал это говорить. Из такого второго тайма вы сами можете сделать выводы. Речь не о клубе, а о том, что были допущены серьезные ошибки и мы должны работать вместе. Мы не можем играть в Серии А и Лиге чемпионов, находясь на пределе. Мне также следует поговорить с игроками, поскольку с «Сассуоло» мы тоже упустили лидерство с 4:1 до 4:3, но у футболистов действительно есть оправдание. Нет смысла отрицать наше текущее состояние. Мы «Интер», так что мы должны взглянуть на себя и осознать, что... слушайте, я сейчас опять скажу что-нибудь противоречивое, так что остановите меня сейчас. Я просто в бешенстве, поскольку мы не можем сделать больше. Мы дошли до предела», – заявил Конте.

"Челси" и "Аякс" выдали феноменальный матч на "Стэмфорд Бридж": уже к четвертой минуте команды сумели по разу отличиться, причем "Челси" сделал это за гостей сам - Тэмми Абрахам срезал мяч в свои ворота, а равновесие в счете восстановил с пенальти Жоржиньо. "Челси" забил еще один автогол - после гола экс-спартаковца Куинси Промеса, счет 1:3 в пользу "Аякса" сделал вратарь "синих" Аррисабалага. Точку в матче, как казалось, поставил на 55- минуте Ван Дейк, сделавший счет 1:4. Однако затем "Челси" проснулся и начил поддавливать голландцев: на 63-й минуте Аспликуэта сократил разницу в счете, а на 68-й минуте "Аякс" вобще остался вдевятером - в течение одной минуты были удалены Блинд и Велтман, а Жоржиньо четко исполнил пенальти, сократив разницу в счете до минимума. Итоговый счет 4:4 на 74-й минуте установил Рис Джеймс. Больше соперники, как ни старались, не сумели вырвать победу и ничья по такому матчу кажется единственным справедливым итогом.

"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в Петербурге 0:2 и после победы "Лиона" над "Бенфикой" опустился на третье место в своей подгруппе. "Валенсия" в последние восемь минут встречи сумела дожать французский "Лилль", забив три мяча в ворота французов. Победа "Летучих мышей" 4:1 была омрачена травмой Дениса Черышева, который покинул поле уже на 30-й минуте встречи.