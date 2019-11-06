В Лиге чемпионов прошел драматичнейший вечер

В еврокубках стартовал четвертый тур Лиги чемпионов УЕФА
"Барселона" провалила матч со скромной по европейским меркам пражской "Славией". Команда Эрнесто Вальверде все 90 минут пыталась взломать оборону чехов, но пражский "автобус", припаркованный у ворот "Славии", "Барселоне" сдвинуть так и не удалось, ничья 0:0.
"Дортмундская "Боруссия" совершила удивительный камбэк в матче с миланским "Интером": немцы проигрывали 0:2 к 51-й минуте, но дубль Хакими и гол Юлиана Брандта позволили хозяевам победить 3:2. Тренер "Интера" Антонио Конте был очень недоволен результатом и действиями команды в матче: «В Барселоне случилось то же самое. На самом деле, тут вышло еще хуже, поскольку у нас было преимущество в два мяча. Это расстраивает, но что я могу сказать? Мне говорят, что я должен больше улыбаться на телевидении. Я все время должен говорить одно и то же про прогресс, про необходимость идти шаг за шагом, так что просто спросите у меня что-нибудь и я отвечу. Не хочется даже говорить про второй тайм, слишком много оправданий, я не хочу создавать еще. Надеюсь, этот матч разъяснит ситуацию тем, кто в этом нуждается. Парни носились на скорости 100 км/ч, я могу лишь поблагодарить их за все, что они делали. Большего они дать не могли.
Это поражение выводит меня из себя, надеюсь, что и моих игроков тоже. Мы можем лишь работать, этим мы и занимаемся. Я просто устал все время повторять одно и тоже, надеюсь, директор выйдет сюда и что-то скажет вместо меня. Меня не волнует, что будет в январе или феврале. Мы должны были спланировать сезон гораздо, гораздо лучше. Доказали, что можем доставить проблемы любому, если находимся в форме, но у нас есть футболисты, которые играют без перерыва. Я уже устал это говорить. Из такого второго тайма вы сами можете сделать выводы. Речь не о клубе, а о том, что были допущены серьезные ошибки и мы должны работать вместе. Мы не можем играть в Серии А и Лиге чемпионов, находясь на пределе. Мне также следует поговорить с игроками, поскольку с «Сассуоло» мы тоже упустили лидерство с 4:1 до 4:3, но у футболистов действительно есть оправдание. Нет смысла отрицать наше текущее состояние. Мы «Интер», так что мы должны взглянуть на себя и осознать, что... слушайте, я сейчас опять скажу что-нибудь противоречивое, так что остановите меня сейчас. Я просто в бешенстве, поскольку мы не можем сделать больше. Мы дошли до предела», – заявил Конте.
"Челси" и "Аякс" выдали феноменальный матч на "Стэмфорд Бридж": уже к четвертой минуте команды сумели по разу отличиться, причем "Челси" сделал это за гостей сам - Тэмми Абрахам срезал мяч в свои ворота, а равновесие в счете восстановил с пенальти Жоржиньо. "Челси" забил еще один автогол - после гола экс-спартаковца Куинси Промеса, счет 1:3 в пользу "Аякса" сделал вратарь "синих" Аррисабалага. Точку в матче, как казалось, поставил на 55- минуте Ван Дейк, сделавший счет 1:4. Однако затем "Челси" проснулся и начил поддавливать голландцев: на 63-й минуте Аспликуэта сократил разницу в счете, а на 68-й минуте "Аякс" вобще остался вдевятером - в течение одной минуты были удалены Блинд и Велтман, а Жоржиньо четко исполнил пенальти, сократив разницу в счете до минимума. Итоговый счет 4:4 на 74-й минуте установил Рис Джеймс. Больше соперники, как ни старались, не сумели вырвать победу и ничья по такому матчу кажется единственным справедливым итогом.
"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в Петербурге 0:2 и после победы "Лиона" над "Бенфикой" опустился на третье место в своей подгруппе. "Валенсия" в последние восемь минут встречи сумела дожать французский "Лилль", забив три мяча в ворота французов. Победа "Летучих мышей" 4:1 была омрачена травмой Дениса Черышева, который покинул поле уже на 30-й минуте встречи.
"Ливерпуль" дома победил 2:1 "Генк", а "Наполи" и "Зальцбург" сыграли вничью 1:1.