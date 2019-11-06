Прогноз: при нынешнем уровне расходов две-три партии не переживут следующие выборы

"Если мы посмотрим на тенденцию, то увидим, что сейчас партии самые бедные за последнее десятилетие. Каждые выборы все глубже уводят их в минус, и если эту тенденцию не повернуть вспять, то через четыре года две-три партии выборы уже не переживут", - заявил Таранд, выступая накануне вечером в передаче ETV Ringvaade, пишет Rus.ERR.

После выборов в Рийгикогу и Европейский парламент центристы и реформисты задолжали организаторам своих рекламных кампаний сотни тысяч евро, соцдемы в этом году взяли кредит на 550 000 евро.