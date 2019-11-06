Прогноз: при нынешнем уровне расходов две-три партии не переживут следующих выборов

Эстонские партии находятся в наихудшем экономическом положении за последнее десятилетие, и если тенденция перерасхода продолжится, то две-три политические силы не сумеют пережить следующих парламентских выбороов, считает заместитель председателя Комиссии по надзору за финансированием партий Каарел Таранд.
"Если мы посмотрим на тенденцию, то увидим, что сейчас партии самые бедные за последнее десятилетие. Каждые выборы все глубже уводят их в минус, и если эту тенденцию не повернуть вспять, то через четыре года две-три партии выборы уже не переживут", - заявил Таранд, выступая накануне вечером в передаче ETV Ringvaade, пишет Rus.ERR.
После выборов в Рийгикогу и Европейский парламент центристы и реформисты задолжали организаторам своих рекламных кампаний сотни тысяч евро, соцдемы в этом году взяли кредит на 550 000 евро.
По словам Таранда, несмотря на задолженности, с партиями изначально ничего не случится, потому что, в отличие от обычных граждан, предприятий и организаций, партии имеют очень хороших деловых партнеров, которые не прилагают усилий для своевременной выплаты долгов.