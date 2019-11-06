В ходе кампании полиции были переданы тысячи патронов и более 100 единиц оружия

По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Рийты Прооза, больше всего переданных полиции единиц оружия было найдено на хуторах, но были и случаи, когда оружие находили в ходе ремонта городских домов.

«Например, на чердаке дома в центре Тарту во время ремонта был найден ящик заржавевших патронов. Выехавший на место патруль забрал находку, после чего патроны доставили в полицию и отправили на утилизацию», – рассказала Прооза.

По ее словам, сообщений о незарегистрированном оружии и патронах было много на протяжении всей кампании. Как правило, люди, которые хотели передать оружие полиции, звонили в Центр тревоги и дожидались прибытия полицейских, но было и пару вызвавших волнение случаев, когда люди, нашедшие опасный предмет, сами приносили его в отделение полиции

Например, в Вильяндимаа в полицию пришел человек с 99 капсюль-детонаторами, для обезвреживания которых полицейским пришлось вызвать на место специалистов центра деминирования.

«Все разрешилось, к счастью, благополучно, но мы просим – если вам придется когда-то иметь дело со взрывоопасными предметами, будьте предельно внимательными. Если вы найдете такой опасный предмет, ни в коем случае не надо перевозить такой предмет самому. Надо сразу же позвонить в Центр тревоги», – сказала старший комиссар Рийта Прооза.

Она добавила, что, хотя кампания завершена, полиция по-прежнему ждет сообщений о найденном оружии и других опасных предметах. Например, если вы получите по наследству или найдете во время ремонта огнестрельное оружие, детали оружия или боеприпасы, то такие предметы надо зарегистрировать в полиции, а в случае огнестрельного оружия у владельца должно быть разрешение на оружие.

«Начиная с февраля этого года необходимые ходатайства о разрешении на оружие можно удобно подать, не покидая дома, через электронное бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны», – сказала старший комиссар.

Переданные полиции в ходе кампании предметы:

В Пыхьяской префектуре – 40 единиц огнестрельного оружия, 2 газовых пистолета, около 2 500 патронов, сигнальные ракеты, взрывные пакеты;

В Лыунаской префектуре – 41 единица огнестрельного оружия, около 7000 патронов, детонаторы, банки с порохом;

В Идаской префектуре – 17 единиц огнестрельного оружия, 1309 патронов, 11 сигнальных ракет, 4 деталей оружия, 17 банок с порохом, 4 банки с дробинами;