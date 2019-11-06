В НХЛ состоялся Владиславов день

Десятое очко Владислава Наместникова за "Оттаву" не смогло спасти его клуб от поражения 1:4 от "Нью-Йорк Айлендерс". "Сенаторы" первыми открыли счет, но добыть две победы в нью-йоркском турне не смогли: Кэл Клаттербэк практически сразу счет сравнял, а решающей в матче стала 50-я минута, когда "Оттава" дважды пропустила и после этого "Островитян" было уже не догнать.