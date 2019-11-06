В НХЛ состоялся Владиславов день

В Национальной хоккейной лиге прошли 11 встреч регулярного первенства.
Десятое очко Владислава Наместникова за "Оттаву" не смогло спасти его клуб от поражения 1:4 от "Нью-Йорк Айлендерс". "Сенаторы" первыми открыли счет, но добыть две победы в нью-йоркском турне не смогли: Кэл Клаттербэк практически сразу счет сравнял, а решающей в матче стала 50-я минута, когда "Оттава" дважды пропустила и после этого "Островитян" было уже не догнать.
Первое очко и третью игру в сезоне провел за "Колорадо" россиянин Владислав Каменев. В матче против "Далласа" Каменев отметился ассистом на Джей Ти Комфера. Как и в матче "Оттавы", клуб Владислава Каменева не смог переиграть оппонента, проиграв 1:4. В составе победителей результативной передачей отметился Александр Радулов.
Результаты остальных матчей:
Филадельфия – Каролина – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Коламбус – Вегас – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Торонто – Лос-Анджелес – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Монреаль – Бостон – 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)
Виннипег – Нью-Джерси – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)
Калгари – Аризона – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1)
Анахайм – Миннесота – 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
Ванкувер – Сент-Луис – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0)