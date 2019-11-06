В Эстонии выросло число иностранных туристов

В сентябре услугами предприятий по размещению воспользовались 190 000 зарубежных туристов, которые провели в них 368 000 ночей. По сравнению с прошлым годом туристов из-за рубежа было на 7% больше и их ночевок – на 5% больше. Среди зарубежных туристов 31% прибыли из Финляндии, по 9% – из Германии и России и 7% – из Латвии. 67% зарубежных туристов приезжали в Эстонию отдыхать, 26% совершали рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам. 73% зарубежных туристов останавливались на ночлег в Харьюском уезде и большинство из них предпочло предприятия по размещению в Таллинне. В предприятиях по размещению Пярнуского и Тартуского уездов останавливалось 9% и 6% зарубежных туристов соответственно.

Внутренних туристов останавливалось в предприятиях по размещению 105 000, что на 7% больше, чем в сентябре прошлого года. Они провели здесь 176 000 ночей и число их ночевок выросло в годовом сравнении на 6%. На отдых приезжали 60% внутренних туристов и 28% находились в рабочей поездке. В Харьюском уезде останавливалось 26% внутренних туристов, 14% – в Тартуском, 13% – в Пярнуском и 11% – в Ида-Вируском уездах.