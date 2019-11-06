Опрос: почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране, но не готовы за них отвечать

Эти цифры не говорят о полной готовности людей к смене власти, но означают, что в обществе нарастает недовольство. Такие настроения все больше будут прорываться наружу, в том числе и в протестных акциях, говорится в совместном исследовании Московского центра Карнеги и "Левада-Центра", на которое ссылаются "Ведомости".

Cреди тех, кто более всех не хочет перемен, россияне стали чаще называть чиновников и бюрократию - 69% (в 2017 году - 56%); олигархов и большой бизнес - рост с 52% до 67%, президента Владимира Путина и его окружение - 25% против 15% в 2017 году. Чиновники и большой бизнес, по мнению граждан, находятся в привилегированном положении, а Путин постепенно перемещается в фокус общественного недовольства.

Так, доля респондентов, считающих, что Путин способен предложить привлекательный план преобразований, снизилась с 25% до 16%, аналогичные показатели у лидера ЛДПР Владимира Жириновского составляют 9%, глава КПРФ Геннадий Зюганов набрал 5%, политик Алексей Навальный и министр обороны Сергей Шойгу - по 3%. В Москве в Путина верят 20% опрошенных, а второе место с 10% делят Зюганов и Навальный.

По мнению россиян, два первоочередных необходимых изменения - повышение зарплат и уровня жизни (24%) и смена правительства, президента (13%). С ростом экономических проблем падает авторитет власти, а роскошь чиновников, сотрудников госкорпораций и окружения президента начинает раздражать все больше людей. При этом о честных выборах как приоритете государственной политики говорят лишь 9% россиян, а о независимости судов - 8%.

По данным авторов доклада, общество хочет радикальных перемен, но боится социальной платы за них. Рост стремления к переменам социологи зафиксировали еще в мае 2018 года, когда за решительные реформы выступали 57% россиян. В ответ власть после президентских выборов предложила лишь "невнятную идею "прорыва", а пенсионная реформа, затухание крымского эффекта и милитаристской риторики обвалили рейтинги власти. Несмотря на то, что региональные выборы 2018 года подтвердили запрос на перемены, власть отказалась от диалога с обществом и перешла к интенсивным репрессиям.

Как объяснил соавтор исследования, социолог "Левада-Центра" Денис Волков, запрос на перемены в первую очередь касается социально-экономической сферы, хотя обеспокоенность ростом цен чуть снизилась, а коррупцией - достигла максимума. Тот факт, что за пенсионную реформу фактически заплатили простые люди, а не олигархи и чиновники, подорвало веру в государство и частично в действующего президента: с ростом проблем люди начали перекладывать на президента.

Вместе с тем социолог утверждает, что власть знает о спросе на перемены, поскольку увеличение разрыва между ожиданиями и реальным положением дел таит в себе опасность для системы. Поэтому не исключено, что власть намерена предлагать социальные меры вроде национальных проектов, а также новые социальные программы, налоговые инициативы или кадровые решения, которые будут восприниматься как справедливые.