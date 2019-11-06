На каком языке будут преподавать в госгимназии Нарвы? Она еще не построена, а специалисты уже спорят

Раньше эстонская община в Нарве выражала желание, чтобы дети с родным эстонским языком смогли учиться в отдельной части гимназии, но если выяснится, что планировка здания этого не позволяет, то язык обучения может стать камнем преткновения.

"Основное ожидание эстонской общины теперь в том, чтобы языком обучения стал эстонский. Да, это тяжело, это сложно для большей части учащихся будущей гимназии, но в долгосрочной перспективе это единственное возможное решение", - сказала член попечительского совета Нарвской эстонской гимназии Кайри Йоханнес, по мнению которой такой вариант может привести к росту эстонской общины в приграничном городе.

Депутат Нарвского горсобрания Катри Райк считает, что при создании госгимназии следует исходить из интересов находящейся в меньшинстве эстонской общины, и в новой гимназии должна быть возможность получить образование на эстонском языке. Тем не менее, было бы неразумно в условиях Нарвы требовать преподавания полностью на эстонском.

"Я бы не начинала дискуссию или обсуждение с того, что на 100% на эстонском или вообще ничего. Я бы гарантировала в этой гимназии изучение русского как родного языка, поскольку родной язык для каждого человека - это язык его души и нужно дать возможность его изучать. Я не вижу конца света в том, что какие-то предметы будут преподаваться на русском, если параллельно они будут преподаваться и на эстонском. Я бы оставила определенную гибкость, чтобы была преимущественно эстонская школа, в которой гимназисты с разным родным языком учатся в одном здании", – сказала Райк.

Представительница оппозиционных социал-демократов также рекомендует ввести переходный период. "Ведь туда пойдут также учащиеся 11-го и 12-го классов, которые, конечно, учатся по модели 60/40. Им нужно дать возможность закончить гимназию на таких же условиях, на каких они в нее поступали. Это очень важный принцип, который ни в коем случае нельзя нарушать", – добавила Райк.

По мнению нарвской гражданской активистки Валерии Лавровой, самое важное – интеграция госгимназии в образовательную систему Эстонии в целом, чтобы у учебного заведения была связь с основными школами и университетами и чтобы дети получили знания и навыки, необходимые в современном обществе.

"Я рассчитываю, что уже написаны очень хорошие [учебные] программы, которые уже есть и работают в Эстонии, говорящие о ценностях, компетенциях 21 века, предпринимательстве, критическом мышлении, креативности, эмоциональной отзывчивости, коммуникации i это намного важнее, чем то, на каком языке мы это делаем", – считает Лаврова.