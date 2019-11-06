Хайо Зеппельт: Россия не ответила на восемь вопросов WADA из 31, а также не представила аналитические данные по ЭПО

Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия не смогла ответить на все вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории, передает Sports.ru.
«Согласно источникам, близким к WADA, Россия ответила только на 23 вопроса из 31, касающихся предполагаемых несоответствий в данных московской лаборатории, и не представила все запрошенные устройства/данные.
Это касается и аналитических данных по ЭПО (эритропоэтину)», – написал Зеппельт в твиттере.
ARD Doping Editorial Team: According to sources close to @wada_ama Russia only answered 23 of 31 WADA questions regarding the alleged inconsistencies in the Moscow lab data and didn’t provide all requested devices/data. Also EPO analytical data.— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) November 5, 2019