Ср, 6.11.2019
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  • Хайо Зеппельт: Россия не ответила на восемь вопросов WADA из 31, а также не представила аналитические данные по ЭПО

Хайо Зеппельт: Россия не ответила на восемь вопросов WADA из 31, а также не представила аналитические данные по ЭПО

Хайо Зеппельт.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия не смогла ответить на все вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории, передает Sports.ru.

«Согласно источникам, близким к WADA, Россия ответила только на 23 вопроса из 31, касающихся предполагаемых несоответствий в данных московской лаборатории, и не представила все запрошенные устройства/данные.

Это касается и аналитических данных по ЭПО (эритропоэтину)», – написал Зеппельт в твиттере. 

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