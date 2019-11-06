Центристская партия проиграла спор по делу о статьях в газете "Столица"

Именно такую сумму были оценены вышедшие перед местными выборами 2017 года в газете "Столица" статьи, представлявшие собой, по оценке комиссии, предвыборную рекламу партии.

Окончательно партия проиграла судебный спор во вторник, 5 ноября, когда ее кассационную жалобу не принял в производство Государственный суд, а ранее суды первых двух инстанций жалобы Центристской партии также отклонили.

Как отмечается в решении Таллиннского окружного суда от 29 марта, газета "Столица" принадлежит городу Таллинну и финансируется за счет средств города, а в оспариваемых статьях налицо отсутствие политического баланса, нейтралитета и беспристрастности газеты, говорится в решении суда.