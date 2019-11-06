Фото: узнайте, какую редкость обнаружили во время реставрации мызы Ания

Большой радостью для специалистов по историческим интерьерам из недоходного объединения «Эстонская коллекция исторических обоев» стало важное открытие. В столовой главного здания мызы под деревянными панелями, установленными в конце 19-го века, обнаружили темно-коричневые обои с орнаментом в виде грифонов. Но это еще не все: один из стенных шкафов в столовой скрывал за своими дверцами потайной ход на лестничную клетку, и на его стенах обнаружили имитирующие мрамор обои нежно-розового цвета. Это действительно редкие находки на эстонских мызах.

Фрагмент старинных обоев. ФОТО: Олав Михкельмаа

Эти фрагменты обоев вскоре будут выставлены на обозрение посетителям мызы.

Мыза Ания расположена в 30 минутах езды от Таллинна в направлении Нарвы на шоссе Пийбе. Актер и режиссер Андрус Ваарик как-то сказал, что мыза Ания является самой красивой из разрушенных мыз. Сегодня мыза выглядит гораздо лучше. Она прекрасна в своей простоте.

Вид на мызу Ания. ФОТО: Свен Лукс