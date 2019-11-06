Фото: узнайте, какую редкость обнаружили во время реставрации мызы Ания

На мызе Ания ведутся реставрационные работы. Некоторые из запланированных работ уже завершены, и в первое воскресенье Адвента, амбар, который пустовал в течение десятилетий, откроет свои двери для посетителей: там пройдет концерт музыкантов Рихо Сибула и Райво Тафенау.
Большой радостью для специалистов по историческим интерьерам из недоходного объединения «Эстонская коллекция исторических обоев» стало важное открытие. В столовой главного здания мызы под деревянными панелями, установленными в конце 19-го века, обнаружили темно-коричневые обои с орнаментом в виде грифонов. Но это еще не все: один из стенных шкафов в столовой скрывал за своими дверцами потайной ход на лестничную клетку, и на его стенах обнаружили имитирующие мрамор обои нежно-розового цвета. Это действительно редкие находки на эстонских мызах.
Эти фрагменты обоев вскоре будут выставлены на обозрение посетителям мызы.
Мыза Ания расположена в 30 минутах езды от Таллинна в направлении Нарвы на шоссе Пийбе. Актер и режиссер Андрус Ваарик как-то сказал, что мыза Ания является самой красивой из разрушенных мыз. Сегодня мыза выглядит гораздо лучше. Она прекрасна в своей простоте.
Реставрацию мызы Ания поддерживает EAS. В рамках программы по усилению конкурентоспособности регионов на реставрационные работы выделена сумма в 1 752 972,39 евро. Целью проекта является превращение усадебного комплекса Ания в центр для посещения под девизом «История мызных времен». Восстановлены главное здание поместья и амбар. Для посетителей мызный комплекс будет открыт в августе 2020 года.