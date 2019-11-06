Фото: вскоре на улицах Таллинна появятся снегоуборочные роботы

Роботы могут убирать с улиц города не только опавшие листья и мусор, но и снег. Весящий 500 кг робот способен убрать до 5000 квадратных метров. Или около 12 километров тротуаров.

«В ноябре наши роботы начнут обслуживать первых клиентов. Наши роботы хорошо подходят для круглогодичной уборки тротуаров, парковок и прочих территорий. Роботы оснащены высокотехнологичными датчиками, что позволяет им безопасно маневрировать рядом с пешеходами и объезжать разные препятствия», - сообщил сооснователь Lumebot Каспар Кикерпилль.