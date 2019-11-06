Ср, 6.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет

Прописка по объявлению - законно или нет?

Здесь можно прописаться за 70 евро в месяц.

ФОТО: KV.EE

В социальных сетях распространяется своеобразное объявление об аренде: вместо проживания в квартире на улице Вилларди, 12 предлагается в ней всего лишь зарегистироваться, передает портал Geenius.

Как сказано в объявлении, по этому адресу находится однокомнатная квартира, и за 70 евро в месяц клиент арендует… прописку, причем за первый месяц надо заплатить 140 евро.

Законно ли предоставлять регистрацию за деньги, комментирует партнер фирмы Uus Maa Pluss Мортен Тибар: «Это - незаконная деятельность, так как цель регистрации - проинформировать местное самоуправление и другие учреждения, где фактически проживает человек, и получить право на городские услуги, а в данном случае речь идет о ложной информации».

Причиной востребованности такой, с позволения сказать, услуги является получение, например, бесплатного проезда, или даже вида на жительство, если речь идет об иностранцах.

Подробнее читайте на портале Geenius.

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