В Таллинне продают прописку по объявлению - законно это или нет?

Как сказано в объявлении, по этому адресу находится однокомнатная квартира, и за 70 евро в месяц клиент арендует… прописку, причем за первый месяц надо заплатить 140 евро.

Законно ли предоставлять регистрацию за деньги, комментирует партнер фирмы Uus Maa Pluss Мортен Тибар: «Это - незаконная деятельность, так как цель регистрации - проинформировать местное самоуправление и другие учреждения, где фактически проживает человек, и получить право на городские услуги, а в данном случае речь идет о ложной информации».

Причиной востребованности такой, с позволения сказать, услуги является получение, например, бесплатного проезда, или даже вида на жительство, если речь идет об иностранцах.