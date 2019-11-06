Ср, 6.11.2019
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Эстония впервые примет этап Гран-при по художественной гимнастике

Iluvõimlemine.

ФОТО: Internet

В следующем году в Эстонии впервые пройдет этап Гран-при по художественной гимнастике, на котором выступят все сильнейшие спортсменки планеты из сорока стран.

Такое решение было принято международной федерацией гимнастики и связано оно с успешным проведением соревнований "Мисс Валентайн", которые ежегодно проводятся в Тарту, передает Rus.Err.ee.

В олимпийском сезоне квалификационные соревнования пройдут 29 февраля, а финалы запланированы на 1 марта. Турнир получил статус высшей категории, а это значит, что в Тарту соберутся все ведущие гимнастки мира, которые будут бороться за олимпийские путевки в Токио. 

Турниры высшей категории в текущем сезоне будут принимать также Россия, Чехия, Испания, Украина, Франция и Израиль.

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