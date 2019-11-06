Эстония впервые примет этап Гран-при по художественной гимнастике

Такое решение было принято международной федерацией гимнастики и связано оно с успешным проведением соревнований "Мисс Валентайн", которые ежегодно проводятся в Тарту, передает Rus.Err.ee.

В олимпийском сезоне квалификационные соревнования пройдут 29 февраля, а финалы запланированы на 1 марта. Турнир получил статус высшей категории, а это значит, что в Тарту соберутся все ведущие гимнастки мира, которые будут бороться за олимпийские путевки в Токио.