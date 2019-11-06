Глава "Нафтогаза" не намерен прощать "Газпрому" 22 млрд долларов

Коболев отмечает, что российская сторона предлагает "Нафтогазу" обнулить, согласно решению Стокгольмского арбитража, почти 3 млрд долларов, а также отказаться от иска на 12 млрд долларов. Сюда же глава "Нафтогаза" приплюсовал штраф в 7 млрд долларов, от которого предлагается отказаться Антимонопольному комитету Украины, пишет DW.com.

Для того чтобы их обнулить, отметил Коболев, необходимы встречные претензии на сопоставимые суммы от России. Таких шагов он пока не наблюдает.

Предложения России и новые требования Украины

На трехсторонних газовых переговорах России, Украины и ЕС в конце октября руководитель делегации РФ, министр энергетики Александр Новак указал, что в Москве хотят договориться с Киевом сразу по всем вопросам, касающимся газа. Это и судебные споры в Стокгольмском арбитраже, согласно которым "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов, и решения Антимонопольного комитета Украины, наложившего в 2016 году на "Газпром" штраф в размере около шести млрд долларов.