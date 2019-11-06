Ср, 6.11.2019
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  • Пограничники обнаружили в автомобиле с российскими номерами оружие и патроны

Пограничники обнаружили в автомобиле с российскими номерами оружие и патроны
Пока неизвестно, настоящие ли они

Лухамаа. Фото иллюстративное.

ФОТО: Sille Annuk

Пограничники погранпункта Лухамаа обнаружили в автомобиле с российскими номера оружие и патроны. Пока неизвестно, настоящие ли они. 

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что 5 ноября в 12.40 на пограничный пункт Лухамаа прибыл автомобиль с российскими номерами, внутри были обнаружены похожее на оружие предмет и патроны. Находку конфисковали и отправили на экспертизу.

После первичных следственных действий водителя отпустили, и он продолжил свой путь.

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