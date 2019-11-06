Пограничники обнаружили в автомобиле с российскими номерами оружие и патроны

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что 5 ноября в 12.40 на пограничный пункт Лухамаа прибыл автомобиль с российскими номерами, внутри были обнаружены похожее на оружие предмет и патроны. Находку конфисковали и отправили на экспертизу.