Обзор: самые экономичные бензиновые автомобили на рынке Эстонии

ŠKODA

ФОТО: Škoda

Среди моделей Škoda самой экономичной является Fabia 1.0 TSI 70 kW, чье среденее потребление топлива по страндарту NEDC составляет всего 4,6, а согласно новому стандарту WLTP - 5,137–5,982 л/100 км.

WOLKSWAGEN

Golf ФОТО: Volkswagen

Среди автомобилей марки Volkswagen мы выбрали двух представителей, поскольку их среднее потребление топлива практически одинаковое:

GOLF 45th Anniversary Comfort 1.5 TSI 130H 6G (5,6л/100 км 127г/100 км)

POLO NF Trendline 1.0 TSI 95H 5G (5,6л/100 км 127г/100 км)

TOYOTA

Aygo ФОТО: Toyota

Среди моделей Toyota мы выделили Toyota AYGO – комбинированный расход топлива 5л/100 км для 1,0 л бензинового двигателя при 5-скоростной ручной коробке передач.

PEUGEOT

208 ФОТО: Peugeot

Peugeot представил свой новый Peugeot 208, чей двигатель PureTech 75 (1199 cm3) при 5-скоростной ручной коробке передач потребляет в среднем 4,1 л/100 км по стандарту NEDC.

SEAT

Ibiza ФОТО: Seat

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 95 hv - комбинированный расход топлива по стандарту NEDC составляет всего 4,6, а по стандарту WLTP 5,2–5,7 л/100 км.

SUZUKI

Swift ФОТО: Suzuki

Suzuki Swift – 1,2 Dualjet 2WD CVT GL потребляет 5,7 л бензина на 100 км.

HYUNDAI

i20 ФОТО: Hyundai

Hyundai i20 Hatchback: 1,0i T-GDI 100 7DCT Fresh 5,7 л/100км

RENAULT

Clio 5 ФОТО: Renault

Renault Clio 5 – 1,0 TCe 100 hj потребяет в среднем 4,4л/100км.

DACIA

Logan ФОТО: Dacia

Dacia Logan – 0,9 TCe 90 – средних расход топлива 5,9–6,6 л/100 км.

KIA

Picanto ФОТО: Kia