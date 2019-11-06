Обзор: самые экономичные бензиновые автомобили на рынке Эстонии

Небольшой обзор продающихся в Эстонии автомобилей с бензиновым двигателем, которые считаются самыми экономичными по потреблению топлива.
ŠKODA
Среди моделей Škoda самой экономичной является Fabia 1.0 TSI 70 kW, чье среденее потребление топлива по страндарту NEDC составляет всего 4,6, а согласно новому стандарту WLTP - 5,137–5,982 л/100 км.
WOLKSWAGEN
Среди автомобилей марки Volkswagen мы выбрали двух представителей, поскольку их среднее потребление топлива практически одинаковое:
GOLF 45th Anniversary Comfort 1.5 TSI 130H 6G (5,6л/100 км 127г/100 км)
POLO NF Trendline 1.0 TSI 95H 5G (5,6л/100 км 127г/100 км)
TOYOTA
Среди моделей Toyota мы выделили Toyota AYGO – комбинированный расход топлива 5л/100 км для 1,0 л бензинового двигателя при 5-скоростной ручной коробке передач.
PEUGEOT
Peugeot представил свой новый Peugeot 208, чей двигатель PureTech 75 (1199 cm3) при 5-скоростной ручной коробке передач потребляет в среднем 4,1 л/100 км по стандарту NEDC.
SEAT
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 95 hv - комбинированный расход топлива по стандарту NEDC составляет всего 4,6, а по стандарту WLTP 5,2–5,7 л/100 км.
SUZUKI
Suzuki Swift – 1,2 Dualjet 2WD CVT GL потребляет 5,7 л бензина на 100 км.
HYUNDAI
Hyundai i20 Hatchback: 1,0i T-GDI 100 7DCT Fresh 5,7 л/100км
RENAULT
Renault Clio 5 – 1,0 TCe 100 hj потребяет в среднем 4,4л/100км.
DACIA
Dacia Logan – 0,9 TCe 90 – средних расход топлива 5,9–6,6 л/100 км.
KIA
KIA Picanto 1,2 MPI, 84 hj – 5,2л/100км