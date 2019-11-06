Поездку Кальюлайд в Москву на 9 мая из парламентских партий поддерживают только центристы

Представитель партии EKRE, спикер парламента Хенн Пыллуаас высказался против, он, как и представитель «Отечества» Марко Михкельсон напоминают, что у Эстонии и России разные взгляды на Вторую Мировую войну, а потому участие президента нашей республики в мероприятиях 9 мая нежелательны. А представитель социал-демократической партии Марина Кальюранд уточнила, что президент должна руководствоваться политикой государства, поскольку у главы государства не может быть собственной государственной политики.