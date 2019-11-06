Уехал в Россию - забудь о сборной: украинский защитник "Зенита" объявил о завершении карьеры в национальной сборной

«Поздравляю, сборную Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная.

10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года.

Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.

Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины. Желаю только золотых наград. Спасибо», – написал Ракицкий.в Instagram.