Финская таможня годами использовала неверные курсы валют: придется вернуть людям 11,5 млн

Таможня Финляндии в течение трех лет использовала неверные курсы валют при растаможивании товаров. Ошибочные суммы взымались с клиентов с 1 мая 2016 года по 30 июня этого года.

Неверные курсы использовались, в частности, при конвертации российских рублей, долларов США и шведских крон. Правильным источником при конкертировании был Центробанк Европы.

Всего неправильные расчеты использовались в 960 000 случаев. В результате сумма компенсаций клиентам составляет около 11,5 млн евро.