"Рено" может покинуть "Формулу-1"

Как утверждает портал f1-insider.com., такой сценарий обсуждался представителями Международной автомобильной федерации и владельцами "королевских гонок" Liberty Media. Новый босс концерна Renault Клотильда Дельбос, которая возглавляет его уже несколько недель, считается противницей участия компании в "Формуле-1".

В случае свертывания Renault своей программы в "больших призах", оба гонщика "Рено" – Дэниел Риккьярдо и Эстебан Окон – в сезоне-2020 могут остаться без работы, если для команды не найдется покупатель.