Ср, 6.11.2019
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"Рено" может покинуть "Формулу-1"

Болид команды "Формулы-1" Renault

ФОТО: Ken Murray/ZUMAPRESS.com

Команда "Формулы-1" "Рено" может покинуть чемпионат после сезона-2019, сообщает Р-Спорт.

Как утверждает портал f1-insider.com., такой сценарий обсуждался представителями Международной автомобильной федерации и владельцами "королевских гонок" Liberty Media. Новый босс концерна Renault Клотильда Дельбос, которая возглавляет его уже несколько недель, считается противницей участия компании в "Формуле-1".

В случае свертывания Renault своей программы в "больших призах", оба гонщика "Рено" – Дэниел Риккьярдо и Эстебан Окон – в сезоне-2020 могут остаться без работы, если для команды не найдется покупатель.

Одним из потенциальных покупателей может стать российский миллиардер Дмитрий Мазепин, совладелец "Уралкалия". Сын бизнесмена Никита выступает в "Формуле-2". В прошлом году "Уралкалий" претендовал на покупку команды "Формулы-1" "Форс Индия", компания предлагала за нее порядка 160 миллионов долларов, однако в итоге владельцем "конюшни", ныне носящей название "Рэйсинг Пойнт", стал консорциум во главе с канадским бизнесменом Лоуренсом Строллом.

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