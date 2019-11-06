"Рено" может покинуть "Формулу-1"

Как утверждает портал f1-insider.com., такой сценарий обсуждался представителями Международной автомобильной федерации и владельцами "королевских гонок" Liberty Media. Новый босс концерна Renault Клотильда Дельбос, которая возглавляет его уже несколько недель, считается противницей участия компании в "Формуле-1".
В случае свертывания Renault своей программы в "больших призах", оба гонщика "Рено" – Дэниел Риккьярдо и Эстебан Окон – в сезоне-2020 могут остаться без работы, если для команды не найдется покупатель.
Одним из потенциальных покупателей может стать российский миллиардер Дмитрий Мазепин, совладелец "Уралкалия". Сын бизнесмена Никита выступает в "Формуле-2". В прошлом году "Уралкалий" претендовал на покупку команды "Формулы-1" "Форс Индия", компания предлагала за нее порядка 160 миллионов долларов, однако в итоге владельцем "конюшни", ныне носящей название "Рэйсинг Пойнт", стал консорциум во главе с канадским бизнесменом Лоуренсом Строллом.