Эстония намерена насытить китайский рынок говядиной и треской

В среду находящийся в Китае до пятницы и принимающий участие в международной ярмарке импорта Import Expo Ярвик встретился с заместителем директора таможенного департамента КНР Ли Го, с которым обсудил еще не решенные вопросы и перспективы сотрудничества, в том числе и возможности расширения списка продуктов из Эстонии, которые могли бы быть разрешены к продаже на китайском рынке продуктов, сообщила в среду BNS пресс-служба Министрества сельской жизни.

"Вопрос о возможности поставки говядины мы направим китайским властям в начале будущего года, а относительно трески мы хотим получить разрешение в упрощенном порядке. Надеемся, что скоро достгнем стадии регистрации заинтерсованных предприятий по уже заключенному соглашения по мясу птицы", – отметил Ярвик.

Представители таможенного департамента КНР на встрече пообещали, что протокл по треске уже почти готов к подписанию, а ответ относительно регистрации предприятий-поставщиков мяса птицы они дадут в ближайшее время.

"Эстонские предприятия и производители продуктов питания по-прежнему очень заинтересованы в китайском рынке, - сказл Ярвик.- Меня на международной ярмарке импорта Import Expo сопровождает бизнес-делегация представителей продовольст венного сектора и отравли производства напитков, и все в ней надеются найти себе партнеров по сотрудничеству и наладить свой экспорт на китайский рынок"

Экспорт эстонской сельхозпродукции и продуктов питания в Китай в последние годы стал расти. За восемь месяцев этого года в Китай отправлено эстонских продуктов на шесть млн евро, по сравнению с тем же периодом прошлого года рост объема экспорта составил 28 процентов.

В ходе поездки в Шанхай Март Ярвик встретится также с представителями Министерства сельского хозяйства и развития сельской жизни Китая, с которыми обсудит перспективы сотрудничества двух стран.

7 ноября министр посетит прием, устраиваемый в честь эстонских предпринимателей и их партнеров в Китае, на котором эстонские повара ознакомят китайских гостей с эстонской кухней.

Ярмарка импорта — это мероприятие, у истоков которого стоит председатель КНР Цзиньпин, проводящий политику открытости Китая и оживления ее торговли на международных рынках. Глава государства примет личное участие в церемонии открытия ярмарки, на которую приглашены президенты, премьер-министры и министры стран-участниц.