На Just Film покажут тематическое кино о правах ребенка

Тематическая программа по правам ребенка проходит на фестивале детского и молодежного кино Just Film уже в девятый раз.
В этом году центральная тема программы звучит так: «Право ребенка быть самим собой», и в ее рамках с 15 ноября по 1 декабря можно будет посмотреть десять оригинальных фильмов. Главные герои во всех этих фильмах – дети и молодые люди, которые еще только открывают себя. Иногда родители поддерживают детей, но часто дети вынуждены принимать важные решения в одиночку.
Программа по правам ребенка призвана обратить внимание на темы, которые имеют значение для детей и молодежи и затрагивают всех нас. Вот почему после нескольких показов в кинотеатре пройдут обсуждения затронутых в фильме тем, которые можно будет сравнить с положением дел в Эстонии.
Обсуждая фильмы, мы можем вместе подумать над тем, как помочь ребенку принимать решения, как и когда предложить помощь, а когда лучше уважать решение ребенка и прислушиваться к нему, не решая за него. Как часто мы, взрослые, поддерживаем и признаем решения, принимаемые в детстве? Является ли тот или иной кружок по интересам и тренировка выбором ребенка или несбывшейся детской мечтой родителя? Как мы можем добиться того, чтобы вовремя замечать проблемы ребенка и предлагать помощь?
Уже второй год подряд у программы по правам ребенка есть свои послы, которые знакомят с ней, смотрят фильмы и участвуют в обсуждениях после сеансов. В этом году ими стали Ленна Куурмаа и Рейго Ахвен. По мнению Ленны и Рейго, здесь рассматриваются темы, которые важны для всех нас. «Под «нами» я имею в виду нас как родителей. Безусловно, программа полезна и подразумевает довольно эмоциональные просмотры. Родителям детей постарше было бы здорово сходить в кино вместе с детьми и затем обсудить соответствующую тему», – сказала Ленна.
Рейго прокомментировал: «Права ребенка – это набор однозначно трактуемых ценностей, который находится над культурными и языковыми барьерами. Нашим детям нужен дом, забота, родители, чувство безопасности, надежда, образование и будущее. Фильмы в нашей специальной программе рассказывают западающие в душу и универсальные истории о ситуациях по всему миру, когда дети и молодежь лишаются какого-то одного права, а в худшем случае и всех прав. При большей осведомленности можно избежать некоторых сложных ситуаций, которые возникают либо из-за неизбежности, либо из-за бездействия и безразличия взрослых. Эти фильмы и погружают нас в эту удивительную параллельную реальность. Настоятельно рекомендую посмотреть их как самой молодежи, так и родителям, учителям, врачам, актерам, политикам. Наши дети объединяют нас всех, и наша обязанность – предоставить им безопасную и заботливую среду! Посредством программы на тему прав ребенка мы предоставляем вам возможность погрузиться в эти мысли и задать вопросы экспертам с самими себе с позиции ребенка или подростка, родителя и учителя. Приходите в кино! Мы ждем вас!»
Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах Apollo: в торговом центре Solaris и Coca-Cola Plaza. 20 ноября программу откроет фильм «Крушители системы».
После сеанса специалисты в своей сфере проведут дискуссии на эстонском и русском языках. Программу кинопоказов с обсуждениями можно найти на сайте Just Film. На этом же сайте возле каждого сеанса указано рекомендуемое возрастное ограничение, что поможет выбрать подходящий по возрасту фильм.
Программу на тему прав детей составили представители Just Film, Министерства юстиции, Министерства социальных дел, Департамента полиции и пограничной охраны, Департамента социального страхования, Союза защиты детей и Канцелярии канцлера права.