На Just Film покажут тематическое кино о правах ребенка

В этом году центральная тема программы звучит так: «Право ребенка быть самим собой», и в ее рамках с 15 ноября по 1 декабря можно будет посмотреть десять оригинальных фильмов. Главные герои во всех этих фильмах – дети и молодые люди, которые еще только открывают себя. Иногда родители поддерживают детей, но часто дети вынуждены принимать важные решения в одиночку.

Программа по правам ребенка призвана обратить внимание на темы, которые имеют значение для детей и молодежи и затрагивают всех нас. Вот почему после нескольких показов в кинотеатре пройдут обсуждения затронутых в фильме тем, которые можно будет сравнить с положением дел в Эстонии.

Обсуждая фильмы, мы можем вместе подумать над тем, как помочь ребенку принимать решения, как и когда предложить помощь, а когда лучше уважать решение ребенка и прислушиваться к нему, не решая за него. Как часто мы, взрослые, поддерживаем и признаем решения, принимаемые в детстве? Является ли тот или иной кружок по интересам и тренировка выбором ребенка или несбывшейся детской мечтой родителя? Как мы можем добиться того, чтобы вовремя замечать проблемы ребенка и предлагать помощь?

Уже второй год подряд у программы по правам ребенка есть свои послы, которые знакомят с ней, смотрят фильмы и участвуют в обсуждениях после сеансов. В этом году ими стали Ленна Куурмаа и Рейго Ахвен. По мнению Ленны и Рейго, здесь рассматриваются темы, которые важны для всех нас. «Под «нами» я имею в виду нас как родителей. Безусловно, программа полезна и подразумевает довольно эмоциональные просмотры. Родителям детей постарше было бы здорово сходить в кино вместе с детьми и затем обсудить соответствующую тему», – сказала Ленна.

Рейго прокомментировал: «Права ребенка – это набор однозначно трактуемых ценностей, который находится над культурными и языковыми барьерами. Нашим детям нужен дом, забота, родители, чувство безопасности, надежда, образование и будущее. Фильмы в нашей специальной программе рассказывают западающие в душу и универсальные истории о ситуациях по всему миру, когда дети и молодежь лишаются какого-то одного права, а в худшем случае и всех прав. При большей осведомленности можно избежать некоторых сложных ситуаций, которые возникают либо из-за неизбежности, либо из-за бездействия и безразличия взрослых. Эти фильмы и погружают нас в эту удивительную параллельную реальность. Настоятельно рекомендую посмотреть их как самой молодежи, так и родителям, учителям, врачам, актерам, политикам. Наши дети объединяют нас всех, и наша обязанность – предоставить им безопасную и заботливую среду! Посредством программы на тему прав ребенка мы предоставляем вам возможность погрузиться в эти мысли и задать вопросы экспертам с самими себе с позиции ребенка или подростка, родителя и учителя. Приходите в кино! Мы ждем вас!»

Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах Apollo: в торговом центре Solaris и Coca-Cola Plaza. 20 ноября программу откроет фильм «Крушители системы».

После сеанса специалисты в своей сфере проведут дискуссии на эстонском и русском языках. Программу кинопоказов с обсуждениями можно найти на сайте Just Film. На этом же сайте возле каждого сеанса указано рекомендуемое возрастное ограничение, что поможет выбрать подходящий по возрасту фильм.