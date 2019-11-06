Хотите снять квартиру, напоминающую тюремную камеру? Добро пожаловать!

Перегретый рынок недвижимости Великобритании не перестает удивлять. Вот, например, какое странное предложение о найме жилья нашел Postimees на сайте Thesun.
Съемная квартира в лондонском районе Ньюхэм стоимостью 600 фунтов стерлингов (697 евро) является ярким примером того, насколько неудачной может быть планировка и как велика жадность собственника этого жилья.
Квартира вызвала много недоумения из-за своей странной планировки.
Tiny London ‘studio flat’ with ‘walk-in shower/toilet’ just 12 inches from kitchen on market for £600-a-month https://t.co/af2VUHoerY— The Sun (@TheSun) November 5, 2019
В этой мини-квартире душ и туалет находятся в нескольких сантиметрах от кухонного уголка. Острые на язык пользователи социальных сетей уже назвали эту квартиру в своих комментариях тюремной камерой.