Ср, 6.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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Хотите снять квартиру, напоминающую тюремную камеру? Добро пожаловать!

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Перегретый рынок недвижимости Великобритании  не перестает удивлять. Вот, например, какое странное предложение о найме жилья нашел Postimees на сайте Thesun.

Съемная квартира в лондонском районе Ньюхэм стоимостью 600 фунтов стерлингов (697 евро) является ярким примером того, насколько неудачной может быть планировка и как велика жадность собственника этого жилья.

Квартира вызвала много недоумения из-за своей странной планировки. 

В этой мини-квартире душ и туалет находятся в нескольких сантиметрах от кухонного уголка. Острые на язык пользователи социальных сетей уже назвали эту квартиру в своих комментариях тюремной камерой.

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