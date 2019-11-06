Хотите снять квартиру, напоминающую тюремную камеру? Добро пожаловать!

Съемная квартира в лондонском районе Ньюхэм стоимостью 600 фунтов стерлингов (697 евро) является ярким примером того, насколько неудачной может быть планировка и как велика жадность собственника этого жилья.

В этой мини-квартире душ и туалет находятся в нескольких сантиметрах от кухонного уголка. Острые на язык пользователи социальных сетей уже назвали эту квартиру в своих комментариях тюремной камерой.