Март Хельме ответил Бюро Яны Тоом: серый паспорт не влияет на репутацию Эстонии

Советник Бюро Яны Тоом Маргарита Корнышева в октябре отправила письмо Хельме, в котором сообщила, что готовит материал, связанный с так называемыми серыми паспортами.

Корнышева попросила ответить на вопросы: в каком году серый паспорт, по мнению Хельме, исчезнет в Эстонии как таковой, при каких условиях это могло бы произойти, и влияет ли наличие серых паспортов на репутацию Эстонии?

Вчера Хельме ответил бюро Тоом, что признание недействительными серых паспортов, или рейсовых документов иностранцев не обсуждалось в подчиненных Министерству внутренних дел учреждениях, а потому невозможно высказать мнение о том, в каком году, при каких условиях и в целом, данное событие, то есть исчезновение серых паспортов, могло бы произойти.