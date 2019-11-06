Март Хельме ответил Бюро Яны Тоом: серый паспорт не влияет на репутацию Эстонии

В ответ на вопрос бюро евродепутата Яны Тоом о том, не влияет ли наличие серых паспортов как-то на репутацию Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме ответил, что не влияет, если это не будут использовать враждебные по отношению к Эстонии силы в пропагандистских целях, пишет Postimees.
Советник Бюро Яны Тоом Маргарита Корнышева в октябре отправила письмо Хельме, в котором сообщила, что готовит материал, связанный с так называемыми серыми паспортами.
Корнышева попросила ответить на вопросы: в каком году серый паспорт, по мнению Хельме, исчезнет в Эстонии как таковой, при каких условиях это могло бы произойти, и влияет ли наличие серых паспортов на репутацию Эстонии?
Вчера Хельме ответил бюро Тоом, что признание недействительными серых паспортов, или рейсовых документов иностранцев не обсуждалось в подчиненных Министерству внутренних дел учреждениях, а потому невозможно высказать мнение о том, в каком году, при каких условиях и в целом, данное событие, то есть исчезновение серых паспортов, могло бы произойти.
«Считаю, что наличие паспортов иностранцев не влияет на репутацию Эстонской Республики. Это, конечно, в случае, если враждебные по отношению к Эстонии силы не используют эту тему в пропагандистских целях», - сообщил Хельме.