В Вильяндимаа и на Сааремаа вновь обнаружили африканскую чуму свиней

Ветеринарно-пищевой департамент обнаружил в пробах двух застреленных охотниками в Вильяндимаа и на Сааремаа кабанов африканскую чуму свиней (АЧС), передает Rus.ERR.
"Я поставила официальный диагноз АЧС на основе результатов исследования пробы, взятой у застреленного в деревне Лаане в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа кабана", – значится в решении заведующей Ляэнеского региона Ветеринарно-пищевого департамента Терье Опер.
Подобное решение вынесла Опер и в отношении кабана, застреленного в деревне Саувере на острове Сааремаа.
У обоих кабанов были антитела к АЧС. Опер сказала, что АЧС находят у небольшого количества кабанов, и причин для паники нет.