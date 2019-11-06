Ср, 6.11.2019
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В Вильяндимаа и на Сааремаа вновь обнаружили африканскую чуму свиней

Aafrika seakatk on väga nakkav ja ägedalt kulgev nii kodu- kui  metssigade viirushaigus.

ФОТО: Inari Leiman

Ветеринарно-пищевой департамент обнаружил в пробах двух застреленных охотниками в Вильяндимаа и на Сааремаа кабанов африканскую чуму свиней (АЧС), передает Rus.ERR.

"Я поставила официальный диагноз АЧС на основе результатов исследования пробы, взятой у застреленного в деревне Лаане в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа кабана", – значится в решении заведующей Ляэнеского региона Ветеринарно-пищевого департамента Терье Опер.

Подобное решение вынесла Опер и в отношении кабана, застреленного в деревне Саувере на острове Сааремаа. 

У обоих кабанов были антитела к АЧС. Опер сказала, что АЧС находят у небольшого количества кабанов, и причин для паники нет.

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