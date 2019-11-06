В Вильяндимаа и на Сааремаа вновь обнаружили африканскую чуму свиней

"Я поставила официальный диагноз АЧС на основе результатов исследования пробы, взятой у застреленного в деревне Лаане в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа кабана", – значится в решении заведующей Ляэнеского региона Ветеринарно-пищевого департамента Терье Опер.

Подобное решение вынесла Опер и в отношении кабана, застреленного в деревне Саувере на острове Сааремаа.