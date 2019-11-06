Представлены 108-мегапиксельные пятикамерные смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

Xiaomi CC9 Pro дебютировал вчера на презентации в Китае. А сегодня состоялся анонс его международного аналога Xiaomi Mi Note 10

Также компания представила ещё более совершенную модель Mi Note 10 Pro.

Впрочем, основное отличие в Mi Note 10 (аналог CC9 Pro) и Mi Note 10 Pro (аналог CC9 Pro Premium Edition) не слишком принципиально — объективы семью пластиковыми линзами (7P) и восемью пластиковыми линзами (8P).

Камера сочетает датчик S5KHMX разрешением 108 Мп с объективом с диафрагмой F/1,69, модуль для портретной съёмки на 12 Мп, макро-модуль на 2 Мп и ультраширокоугольный модуль на 20 Мп, а также телеофотомодуль на 5 Мп с 10-кратным гибридным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Смартфон получил гиперболический экран OLED с загнутыми краями на боковины диагональю 6,47 дюйма и разрешением Full HD+ . Оптический сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей.

Аккумуляторная батарея смартфона обладает емкостью 5260 мА·ч и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

В основу легла однокристальная система Snapdragon 730G. Также можно отметить поддержку NFC, стандартный аудиоразъём 3,5 мм, ИК-модуль. На смартфон установлена новая фирменная оболочка MIUI 11 на основе операционной системы Android 9 Pie.