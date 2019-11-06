Baltika сократила 284 работника

«Как компания сообщала еще весной, Baltika в этом году действительно прекращает производство на эстонских фабриках, в зависимости от процесса производства работа будет продолжаться до поздней осени, а в том, что касается части работников — например, связанных с процессом ликвидации — до конца года», — сказала Голубев BNS.

По ее словам, сделанное заранее предупреждение облегчило людям смену работы. «На протяжении всего процесса мы сотрудничаем с кассой по безработице, чтобы всем предоставить наилучшую поддержку и консультации по продвижению на рынке труда. В Эстонии уже много лет не хватает рабочей силы, особенно хороших швей, и Baltika уверена, что наши люди найдут на других предприятиях новые вызовы», - отметила она.

В прошлую пятницу Baltika прекратила деятельность входящего в концерн швейного предприятия OÜ Baltika Tailor и приступила к его ликвидации. На расположенных в Ласнамяэ и Кохтла-Ярве фабриках сократят более 300 работников.

«200 из приблизительно 300 сокращенных работников действуют в Таллинне, а 100 в Кохтла-Ярве. Половина из них занимается машинным пошивом, среди них также есть гладильщики, технологи производства и складские рабочие», — сказал BNS в понедельник пресс-секретарь кассы по безработице Лаури Коол.

Он отметил, что из людей, последним работодателем которых было OÜ Baltika Tailor, в сентябре в качестве безработных зарегистрировались 15, а в октябре 110 человек. По его словам, несколько человек уже сняты с учета — они либо перешли на новую работу, либо вышли на пенсию.

Коол сказал, что, согласно барометру потребности в рабочей силе кассы по безработице, в Эстонии скорее не хватает швей. При этом особенную нехватку испытывают в Ида-Вирумаа, но в них нуждаются и в Харьюмаа.

В марте Baltika сообщила, что стоимость производства в Эстонии растет быстрее готовности потребителей платить за продукцию, поэтому компания в течение 2019 года прекратит производство на эстонских фабриках Baltika Grupp.

Услуги по пошиву одежды будут покупать преимущественно у партнеров в европейском регионе. Развитием продукции, дизайном и контролем качества по-прежнему будут заниматься на соответствующих предприятиях Baltika.