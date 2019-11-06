В отношении Виталия Кличко возбудили уголовное дело по подозрению в государственной измене

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», — сказано в сообщении. Ранее в суд была направлена жалоба на НАБУ в связи с бездействием по вопросу расследования возможных правонарушений со стороны Кличко и его двух заместителей. Также в суд предоставили материалы о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции сооружений в Киеве.