Картина дня: Таллинн ограничит продажу алкоголя, грань между насилием и ссорой в семье и будущий облик терминала Rail Baltica

Март Хельме ответил Бюро Яны Тоом: серый паспорт не влияет на репутацию Эстонии

В ответ на вопрос бюро евродепутата Яны Тоом о том, не влияет ли наличие серых паспортов как-то на репутацию Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме ответил, что не влияет, если это не будут использовать враждебные по отношению к Эстонии силы в пропагандистских целях. Читать далее...

Студия Postimees: где грань между насилием и ссорой в семье?

Недавние высказывания министра народонаселения о семейном насилии, которое, по ее словам, нередко путают с обычной ссорой, вызвали удивление среди медиков и будущих матерей. Об этом в студии пообщались с журналистом Натальей Сааль, много лет руководившей женским журналом «Яна». Смотрите интервью в повторе!

Мэрия Таллинна одобрила ограничения на продажу алкоголя в барах

Столичная городская управа одобрила ограничения на продажу алкоголя в барах, ночных клубах и других развлекательных заведениях Таллинна, которые начнут действовать уже с 1 июня 2020 года. Исключением станут отели и казино. Читать далее...

Фото: объявлены победители конкурса идей проектов терминала Rail Baltica Ülemiste

Сегодня объявили, кто выиграл архитектурный конкурс архитектурных идей проекта терминала Rail Baltica Ülemiste. Выставка работ, представленных на конкурс, открыта в галерее Таллиннского аэропорта. Читайте далее...

Пенсионная реформа обернется огромными расходами для Налогово-таможенного департамента

Инициированная правительством пенсионная реформа обернется большими расходами для Налогово-таможенного департамента, которому придется переделывать имеющиеся ИТ-системы. Читать далее...

Больничная касса не хочет взваливать заключенных на свои плечи

Министерство социальных дел вынуждено вопреки собственной воле думать, как Министерство юстиции могло бы переложить расходы на лечение заключенных на плечи Больничной кассы. Читать далее...

В Таллинне продают прописку по объявлению - законно это или нет?

В социальных сетях распространяется своеобразное объявление об аренде: вместо проживания в квартире на улице Вилларди, 12 предлагается в ней всего лишь зарегистрироваться. Читать далее...

Ежегодно в Эстонии этот диагноз получают более 1000 мужчин, но у некоторых болезнь протекает незаметно

Ноябрь, он же Movember, – месяц мужского здоровья, в рамках которого врачи хотят повысить осведомленность мужчин о раке простаты. По данным Института развития здоровья, начиная с 2004 года рак простаты является самой часто диагностируемой злокачественной опухолью у мужчин в Эстонии. Читать далее...

Поездку Кальюлайд в Москву на 9 мая из парламентских партий поддерживают только центристы

Зампредседателm Центристской партии Яанус Карилайд заявил ERR, что общение предпочтительнее отсутствия контактов, в связи с чем он поддерживает визит Кальюлайд в Москву, того же мнения придерживается и премьер-министр Юри Ратас, заявивший, что если приглашение поступит его нужно принять. Читать далее...

В Вильяндимаа и на Сааремаа вновь обнаружили африканскую чуму свиней

Ветеринарно-пищевой департамент обнаружил в пробах двух застреленных охотниками в Вильяндимаа и на Сааремаа кабанов африканскую чуму свиней (АЧС). Читать далее...

Baltika сократила 284 работника