Ср, 6.11.2019
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  • Галерея: премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился с отличившимися на чемпионате мира Магнусом Киртом и Майкелем Уйбо

Галерея: премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился с отличившимися на чемпионате мира Магнусом Киртом и Майкелем Уйбо

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился с героями чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе Магнусом Киртом, Майкелем Уйбо и его супругой Шоной Миллер-Уйбо, представляющей Багамские острова.

"Спорт имеет одну особенность - предлагать позитивные эмоции не только удачно выступившим спортсменам, но и тысячам и тысячам болельщиков на стадионе и перед телевизорами. С другой стороны спорт через позитивные эмоции объединяет людей. Две серебряные медали чемпионата мира по легкой атлетике - исключительное событие для Эстонии. Наши спортсмены достойны низкого поклона," - отметил Ратас.

На прошедшем чемпионате мира по легкой атлетике копьеметатель Магнус Кирт и десятиборец Майкель Уйбо завоевали две серебряные медали.

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