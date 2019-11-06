Галерея: премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился с отличившимися на чемпионате мира Магнусом Киртом и Майкелем Уйбо

"Спорт имеет одну особенность - предлагать позитивные эмоции не только удачно выступившим спортсменам, но и тысячам и тысячам болельщиков на стадионе и перед телевизорами. С другой стороны спорт через позитивные эмоции объединяет людей. Две серебряные медали чемпионата мира по легкой атлетике - исключительное событие для Эстонии. Наши спортсмены достойны низкого поклона," - отметил Ратас.