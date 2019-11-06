Скоро все узнают, как будет выглядеть центр Таллинна

Rävala Galerii вырастет на четырех земельных участках в центре города, включая те, где находится бывший институт «Гражданпроект» и универмаг Melon. В финал конкурса вышли проекты архитектурных фирм Allians Architects, Architect 11, KOKO Architects и Мартина Аунина.

Проект Мартина Аунина. ФОТО: Мартин Аунин.

Проект ФОТО: Koko Arhitektid

Проект Arhitekt 11. ФОТО: Arhitekt 11

Проект ФОТО: Allianss Arhitektid

Руководитель девелопера квартала, фирмы Brave Capital, Вельо Кууск говорит, что расположение Rävala Galerii в этом месте вдохнет новую жизнь в сейчас закрытое и устаревшее городское пространство. «Район вдоль бульвара Эстонии и бульвара Рявала начнет новую жизнь и станет более открытым для людей. Автомобили будут находиться на подземной автостоянке, появится больше места для пешеходов», - прокомментировал Кууск исходное задание архитектурного конкурса.

«Несмотря на то, что победитель будет объявлен уже на этой неделе, строительство крупномасштабного объекта начнется через некоторое время. Следующим шагом станет разработка детальной планировки городом Таллинном», - сказал Кууск.

В жюри архитектурного конкурса входят: руководитель таллиннского Департамента городского планирования Игнар Фьюк, руководитель Go Group Юри Этверк, представители Союза архитекторов Райво Пуусепп и Карли Луйк, а также руководитель Brave Capital Вельо Кууск.