То, чему не учат в школе: гимназисты из Нарвы своими силами организовали четырехмесячное обучение для сверстников

Обучающий проект Futurist стартовал 5 ноября - в этот день в нарвском центре Vaba Lava организаторы познакомили с ним гимназистов города и нескольких работников школ.

Ребята официально зарегистрировали некоммерческую организацию, написали проект и получили на него финансирование от Посольства США в Таллинне и европейское финансирование через Фонд интеграции.

С ноября по февраль участники проекта смогут пройти обучение по таким темам, как коммуникация, эффективное разрешение конфликтов, ораторское искусство, маркетинг, финансовая отчетность, правильное общение со СМИ и т.д. Это навыки, которые сейчас требуются и от квалифицированных работников, и от предпринимателей. Но в школьную программу такое обучение не входит.

На стартовом мероприятии проекта Futurist организаторы попросили собравшихся гимназистов в специальном приложении одним словом охарактеризовать нынешнюю школьную программу. А затем попросили охарактеризовать школу, какой она должна быть. Быстро выяснилось, что учебная программа кажется гимназистам устаревшей, скучной, бесполезной, формальной. По их мнению, она должна стать гибкой, разнообразной, креативной, практичной.

Примечательно, что, в целом, результат этого экспресс-теста, совпал с результатами исследования, проведенного эстонским Министерство науки и образования. Школьники считают школьную программу отстающей от требований времени.

Проект Futurist еще не успел стартовать, а на 24 учебных места поступило больше полусотни заявок. Организаторам теперь предстоит выбрать из желающих тех, кто более мотивирован.

“Я очень хотела бы, чтобы участники, которые придут, понимали, зачем они сюда идут. Чтобы они приходили с конкретной целью”, - сказала лидер проекта Futurist Вивиан Рянкель.

Известный в Нарве гражданский активист и организатор мероприятий Валерия Лаврова будет одним из лекторов в проекте Futurist.

“Современная школа выглядит более-менее нормально на бумаге. Но в реальности, особенно в нашем регионе еще используются старые рельсы, по которым новые поезда, к сожалению, не едут, - считает она. - Есть страх у руководителей менять всё, есть страх у учителей - нужно переучиваться, а делать это негде, ведь русских учителей практически нигде не переучивают. Этот проект - как дополнение к школе, не противовес, а дополнение, пока новое поколение учителей еще не пришло”.